Pau Gasol, en su presentación con el Barça: "Quiero ayudar al equipo y poder ganar la Euroliga"

Pau Gasol ya ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona de baloncesto. La estrella del basket nacional regresa a casa para intentar volver de nuevo a las pistas tras superar su grave lesión en el pie izquierdo. Tras dos años fuera de la competición, aparece en su horizonte esta posibilidad que espera que le sirva para llegar a los Juegos Olímpicos con la selección española.

Ya es un hecho, una realidad. Pau Gasol está de vuelta y lo ha hecho como nuevo jugador del Barça en lo que sigue siendo la creación de un proyecto faraónico, lleno de estrellas y de jugadores de altísimo nivel con un pasado en la NBA muy destacado. El exjugador de Memphis, Lakers, Bulls, San Antonio Spurs, Bucks y Portland Trail Blazers vuelve a Barcelona para intentar afrontar ese reto de volver a sentirse jugador de baloncesto en el Palau.

En el acto de presentación, Pau ha estado acompañado por su familia, sus padres, su hermano, su mujer y su hija, y también por todas las autoridades del Barça con Laporta a la cabeza, parte de su junta directiva y de los altos cargos de la sección de baloncesto, su amigo Juan Carlos Navarro, su nuevo entrenador Sarunas Jasikevicius y sus compañeros Oriola, Mirotic y Hanga.

Pau Gasol y Joan Laporta EFE

El nuevo presidente del Barça ha querido dedicarle unas palabras al nuevo jugador del club catalán: "Gracias por volver al Barça, a defender tu camiseta. Has ganado dos anillos de la NBA, un mundial, ligas ACB, medallas olímpicas y europeas, pero te falta un título. Tenemos grandes esperanzas en ello y en tu regreso. Estoy seguro de que continuaremos haciendo historia. Bienvenido al Barça, a tu casa".

Tras la intervención del máximo mandatario del club azulgrana, fue el turno para que Pau Gasol cogiera el micrófono y hablara ante todos los presentes para expresar su felicidad por este gran movimiento y sus esperanzas de cara un regreso que sin duda será todo un acontecimiento para el baloncesto español.

"Estoy muy agredido, muy contento de volver a casa, de esta oportunidad. Es un momento muy especial, algo de lo que se ha hablado desde hace muchos años. He estado involucrado al club en otros aspectos, no solo como jugador. Volver y ayudar a este gran equipo me ilusiona mucho. Quiero ayudar a poder ganar esa Euroliga que falta".

"Quiero agradecer esto a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a Marc que esta en Los Ángeles, a mi mujer. No ha sido un paso fácil. Tengo muchas ganas. Estoy encantado. Estoy muy agradecido a todos, a la afición. Soy un jugador que espera aportar muchas cosas al equipo".

Pau Gasol siguiendo un partido del Barça EFE

Superando la lesión

Más tarde, Pau Gasol atendió a los medios de comunicación presentes en el acto celebrado en la pista del Palau donde informó del estado real de la lesión y de sus plazos: "Tengo buenas sensaciones, estoy contento. Con los pies en la tierra, sin hacernos muchas ilusiones, pero en buen camino. Tengo ganas de volver a la pista y de volver a competir".

"Agradezco que haya expectación por mi vuelta. Tenemos una idea, pero no nos casamos con un partido o una fecha. Ayer ya pude entrenar con alta exigencia, pero hay que concretar más cosas. Espero que sea pronto, todos los deseamos. Ahora el equipo está muy bien y nos acercamos a momentos muy importantes, por eso necesito coger más ritmo".

El mayor de los Gasol sabe que tiene ante sí una gran oportunidad por la que ha peleado muy duro: "Me lo tomo como una oportunidad especial de volver a casa, a este equipo, de competir. Quiero complementar y ayudar en todo lo que pueda. No miro más allá de este año. Voy a centrarme en lo que tengo que hacer para poder jugar. Vuelvo con la misma ilusión y ambición con la que me fui hace 20 años. No quería que mi carrera como jugador de baloncesto terminara así, con una lesión grave que retira a muchos jugadores y por eso estoy aquí".

"Quiero aportar mi experiencia, la de toda mi carrera y de todos los campeonatos que he jugado y ganado. Tengo esa suerte, de vivir entre exigencia y presión. También quiero ayudar a los jugadores y al cuerpo técnico, y poner toda mi valía y mis ganas, pero sin adelantar acontecimientos".

Pau Gasol en su presentación con el Barça

Pau ha contado también cómo ha vivido estos últimos dos años y lo que ha aprendido fuera de las pistas: "La lesión ha sido un proceso difícil, desde que comencé en San Antonio. Saltaron las alarmas, pero no pensaba que era tan grave. Como deportista tiras hacia delante hasta que no puedes más. Después fui a los Bucks, pero tuve que pasar por quirófano. Después voy a Portland, pero la cosa no va bien. Volví a pasar por quirófano y empezamos un momento de ver qué pasaba. Pero nunca me rendí. Tenía la disciplina y la decisión de volver a jugar. Ha sido difícil, pero siempre tenía claro que he tenido una carrera privilegiada no, lo siguiente".

"He aprendido a relativizar mucho las cosas, la lesión, cosas más banales. Han sido años difíciles. La pandemia nos ha dejado dolor, he perdido amistades cercanas y esto te ayuda a relativizar las cosas. He tenido la suerte de ser padre, algo que disfruto cada día. Estos dos años me han enseñado el valor de las cosas que quieres porque en cualquier momento se acaba la película".

Fichaje por el Barça

El nuevo jugador del Barça ha señalado a Navarro y Jasikevicius como los responsables de su vuelta y ha descubierto las principales diferencias con aquel chico que dejó Barcelona hace 20 años: "Todo empezó con las conversaciones que tuve con Juan Carlos Navarro. Es uno de mis mejores amigos y ocupa una posición en el club. Empezamos a ver la posibilidad de si podía regresar a Europa y al Barça".

"A partir de ahí empezó a rodar con todo. También hablé con Jasikevicius, para saber si para él era bueno que llegara al equipo, porque hace dos años que no compito en un equipo. Después hablamos con la directiva que podía entrar para tener su apoyo. Todos estamos con mucha ilusión y así lo hemos vivido. Cada día doy un paso más para competir y ayudar al equipo".

"Al final han pasado 20 años, más experiencia y madurez, pero menos chispa y menos juventud lógicamente. Pero tengo pasión por vivir cada momento. La competitividad y la ambición son cada vez mayores. Quiero aprovechar cada momento".

