Un Barça sin Mirotic confirma su crisis en Euroliga tras la derrota ante el Bayern

El conjunto de Jasikevicius se fue desinflando a medida que avanzaba el encuentro. Sin Mirotic en la rotación por motivos personales, solo Abrines dio la cara en el intento de remontada. Baldwin, con un partido para enmarcar, sentenció al Barça en una segunda parte arrasadora. [Narración y estadísticas: Bayern Múnich 90-77 FC Barcelona]

La peor noticia para el Barcelona se confirmaba poco antes del inicio del partido. Cambio de última hora que favorecía al Bayern y que, de alguna manera, cambiaba la táctica. Nikola Mirotic era baja por motivos personales y los azulgrana encaraban un duelo directo por la zona alta de la Euroliga sin su principal estrella.

De inicio, apenas se notó. Los de Jasikevicius imprimieron un juego rápido y liderado por jugadores como Calathes y Higgins. El Bayern no se venía abajo y mantenía la cara al partido. 8-14 en los primeros minutos que daban cierta ventaja a los culés. El partido lo dominaban ellos y más cuando Smits clavaba el tercer triple para un 12-19. Sin embargo, fue el principio del fin para los blaugranas. El Bayern aceleró en el tramo final y Baldwin situó sobre la bocina el 22-26.

Las sensaciones no eran catastróficas para el Barcelona, pero sí ilusionantes para el Bayern. Sin demasiados esfuerzos seguían en el partido y, a tras varias acciones, veían como la zona interior culé quedaba tocada. Pustovyi sumaba su tercera falta personal y Baldwin dio pie a la remontada. Juego rápido, individual y castigando la defensa hasta recortar distancias con un 28-32. Jasikevicius paraba el juego y buscaba una solución.

Calathes ante el Bayern @FCBBasket

Pero no la encontró. El Bayern estaba desatado con sus estrellas disfrutando de los minutos de excelencia. Reynolds, curiosamente ex del Barça, empataba a 32 mientras el Barça se limitaba al uno contra uno para romper. Higgins no encontraba espacios y Bolmaro fallaba en el triple. Las dificultades eran notables, aunque con Calathes y el propio Higgins consiguieron resistir. Baldwin, con 18 puntos, clavaba sobre la bocina el 43-45 que abría un abanico de posibilidades tras el descanso.

Zipser y Baldwin castigan

La segunda mitad tuvo dos nombres como principales protagonistas en el cuadro germano. Zipser, que ya ante el Real Madrid mostró su buena mano lejos de la pintura, comandó el giro de 180 grados al marcador. Su compañero Baldwin, además, aprovechó para sentenciar y firmar un encuentro para el recuerdo a nivel individual.

Fue Zipser quien se encargó en darle la vuelta al luminoso con un triple. E inmediatamente después le daba cierta superioridad al cuadro de Trinceri con el 48-45. Jasikevicius no dudó y pidió tiempo muerto. Se le estaba yendo la noche tras un buen inicio de partido. La ausencia de Mirotic se estaba notando demasiado. Ante esa situación, Saras encontró en Abrines la figura determinante.

El martillazo de Jalen Reynolds 🔨 ¡Bailó en la zona para terminar reventando el aro del FC Barcelona! 💥#EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/zp3CWiK7Aw — DAZN España (@DAZN_ES) December 30, 2020

El alero balear sería quien, tanto durante el tercer cuarto como en el último, mantuviera con vida al FC Barcelona. Su anotación desde el triple le permitió terminar como el máximo anotador del cuadro culé. Sin embargo, su aportación era muy limitada en comparación con la de las estrellas del Bayern. Zipser superó la barrera del +10 y Johnson cerró el cuarto con +15.

La situación no se alteró en absoluto. Abrines continuaba trabajando en solitario para despertar una reacción que nunca llegó. Era imposible si el Bayern no baja el ritmo. Weiler-Babb llegó a dibujar el +18 en el marcador y Baldwin lo aumentó con un 88-69. Smits y Kuric aprovecharon el breve descanso germano y redujeron al 90-77 final.