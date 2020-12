Baskonia se borra en Kaunas ante la lluvia de triples del Zalgiris

El Zalgiris Kaunas bombardeó al TD Systems Baskonia con 18 triples que marcaron el partido (92-73) y le superó en la clasificación, en un duelo que estuvo casi siempre controlado por el equipo lituano, que firmó la mejor anotación de la temporada desde la línea de 6,75. [Narración y estadísticas: Zalgiris 92-73 Baskonia]



El 69% de acierto en los triples de los verdes cayó como una losa sobre la defensa baskonista, que no encontró respuesta para frenar a un equipo en el que ocho jugadores convirtieron al menos un lanzamiento de tres puntos, aunque fue Arturas Milaknis el más acertado, con cinco. Lukas Lekavicius y Rokas Jokubaitis acompañaron al tirador lituano para someter al conjunto español, que no tuvo ninguna opción.



Youssoupha Fall fue el único azulgrana que mantuvo el nivel de otros enfrentamientos y la mejor noticia para el Baskonia fue el regreso de Luca Vildoza, que, aunque ya reapareció en la Liga Endesa, fue cogiendo el ritmo con el paso de los minutos.



Como suele ser habitual en el arranque de los partidos, el Baskonia comenzó a sumar de la mano de Youssoupha Fall, al que buscó con descaro, y posteriormente el partido dio paso a un intercambio de canastas que benefició a los locales gracias a su acierto exterior, con cinco triples en los primeros diez minutos.



La salida a pista de Zoran Dragic ofreció más alternativas a los azulgranas, que acabaron por detrás el primer cuarto, 25-22. Los lituanos continuaron acertados desde la línea de tres puntos y el Baskonia comenzó a tener problemas en ataque, lo que se tradujo en la primera diferencia importante para un Zalgiris más suelto en cada acción, 39-29.



El desorden en el juego pasó factura a los de Dusko Ivanovic, que concedieron varios rebotes en ataque y no lograron entrar en el ritmo que marcó el conjunto dirigido por Martin Schiller. El Baskonia no contó con la inspiración de ningún jugador que mantuviera al equipo, pero un triple de Luca Vildoza dejó el partido 44-36.

Duelo en el triple

El equipo vasco tampoco encontró la comodidad en el cinco contra cinco tras el paso por vestuarios, cuando tres triples de Arturas Milaknis y otro más de Marius Grigonis pusieron la máxima diferencia en el electrónico, 58-42. Dusko Ivanovic buscó dar con su quinteto ideal con cambios constantes y movimientos de varios jugadores que, sin embargo, no lograron frenar la sangría anotadora de su rival, que dejó el marcador en un 68-47 con diez minutos por delante.



La distancia se fue ampliando en el comienzo del cuarto y el partido se rompió con un 13-0 que fue definitivo. El Baskonia lo intentó, remó, pero no pudo reducir el porcentaje de los tiradores lituanos, a los que no les tembló la mano en ningún momento del partido y rubricaron una victoria cómoda para el Zalgiris.

Zalgiris 92-73 Baskonia

Zalgiris Kaunas: Walkup (3), Grigonis (11), Milaknis (15), Hayes (11) y Lauvergne (12), -cinco inicial-, Blazevic (-), Jokubaitis (6), Rubit (6), Jankunas (7), Lekavicius (13), Geben (2) y Lukosiunas (6).



TD Systems Baskonia: Henry (6), Giedraitis (7), Sedekerskis (-), Polonara (9) y Fall (14) -cinco inicial-, Vildoza (10), Jekiri (2), Peters (12), Diop (-), Dragic (10) y Kurucs (3).

Parciales: 25-22 | 19-14 | 24-11 | 24-26



Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Emin Mogulkoc (Turquía) y Amit Balak (Israel).



Incidencias: partido de la decimotercera jornada de la Euroliga disputado sin público en el Zalgirio Arena.