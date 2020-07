Ricky Rubio confirma a su llegada a Orlando que dio positivo por coronavirus

Ricky Rubio ya está en Orlando, en la 'burbuja' de Disney World junto al resto de sus compañeros tras haber superado el coronavirus. El base español confirmó en una rueda de prensa que había dado positivo, pero que ya se encuentra perfectamente recuperado y que pronto podrá volver a jugar.

El jugador de los Phoenix Suns acaba de llegar a la concentración del equipo donde le esperaban el resto de sus compañeros. Ricky ha pasado unos días extraños y difíciles en los que ha tenido que cumplir con todo tipo de protocolos, pero ya se encuentra en disposición de volver a entrar en la dinámica del equipo.

Según el diario The Arizona Republic, se desconoce cuando fue diagnosticado inicialmente. Sin embargo, el base de los Suns empezó a entrenarse con el resto de sus compañeros el martes tras cumplir con el correspondiente periodo de cuarentena. Ya solo falta poco más de una semana para que comience la competición.

No obstante, ya se están produciendo los primeros partidos de pretemporada donde los jugadores comienzan a rodarse de cara a los primeros compromisos oficiales después de que la NBA haya estado parada durante más de 160 días. Ricky será duda para ese primer partido que los Suns tienen de preparación.

Ricky se ha convertido en el segundo positivo conocido de los Phoenix Suns, que fue uno de los equipos que se vio obligado a cerrar sus instalaciones por el alto número de contagios. El otro jugador del que se sabe que contrajo la enfermedad es Aron Bynes, pívot australiano de la franquicia de Arizona.

Desde el equipo no han querido hacer declaraciones sobre la situación de otros jugadores ni de su estado de salud. El técnico, Monty Williams, fue preguntado sobre los casos dentro de su plantilla y afirmó que si eso debe saberse, lo comunicaría el General Manager James Jones.

"No voy a comentar sobre quiénes están y no están. Voy a dejar eso para el mánager general James Jones. Ya sé que las plantillas han sido anunciadas, pero de nuevo, estamos con lo de quién está y quién no, que conduce a especulaciones. Así que voy a dejar esto para James".

Los Suns, a la heroica

Lo que sí ha celebrado el entrenador de los Suns es el regreso de su base estrella Ricky Rubio, que estaba promediando esta temporada unos números de 13,1 puntos y 8,9 asistencias por partido hasta que se detuvo la competición. Sin duda, la vuelta del jugador de El Masnou supone una inyección de moral y energía para un equipo que basa su juego en la cabeza del catalán.

Los Suns tienen por delante una empresa complicada, ya que se sitúan decimoterceros clasificados en la Conferencia Oeste con un balance de 26 victorias y 39 derrotas, por lo que tienen que soñar muy alto para remontar posiciones cuanto antes. Son el último equipo de su conferencia que ha viajado hasta Orlando y tienen como meta alcanzar la octava plaza que ocupan los Memphis Grizzlies, que se sitúan seis partidos por delante.

