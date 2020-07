Velasco Carballo defiende el VAR: "Estamos convirtiendo aciertos en escándalos"

Este jueves, Carlos Velasco Carballo ha repasado la temporada en cuestiones arbitrales y del VAR. El presidente del Comité Técnico de Árbitros salió en defensa del sistema de videoarbitraje en presencia de Carlos Clos Gómez, responsable del VAR en España. Valora positivamente la actuación arbitral y desde el VAR y carga contra la crítica mediática que sigue habiendo.

Balance de una temporada difícil

"Se han supervisado 4.442 clips de vídeo, compartiendo 946 clips con los árbitros, con el fin de lograr el error cero y la unificación de criterio. La temporada comenzó con un reto tecnológico tremendo, con 52 días. Se han podido hacer 10 partidos a la vez desde la sala de VOR. Ha sido una temporada difícil, atípica, con los árbitros tres meses fuera de los terreno de juego, con más ruido mediático del que desearíamos y del que es bueno para la competición".

Más aciertos que la temporada pasada

"Se ha desarrollado el trabajo en un clima muy por encima de la realidad de lo que estaba sucediendo. Mucha tensión y un clima complicado para el colectivo arbitral. El índice de aciertos ha sido mejor al de la temporada pasada, con especial incidencia a los árbitros asistentes. El VAR ha ayudado a corregir más errores. Los árbitros han estado más acertados que nunca, los asistentes también y el VAR también. En el año 2020 ha habido menos errores que nunca en la historia del fútbol. Los errores de antes se quedaban en el campo, hoy se solucionan gracias al VAR, cientos de ellos. Nunca ha habido menos errores en el fútbol".

Velasco Carballo (@CTA_RFEF) recuerda los puntos fuertes del VAR que han mejorado nuestro fútbol pic.twitter.com/iB6554A1GU — RFEF (@rfef) July 23, 2020

Errores del VAR

"Nos equivocamos al decir que el VAR no es el error cero, es una herramienta para ayuda. El VAR no puede arreglar todos los errores, todos los manifiestos. El VAR es una persona, no es una máquina y el VAR también se equivoca, en pocas ocasiones, pero también lo hace. Tenemos que ser honestos. El árbitro se equivoca y el VAR, también. Hay que ser sincero y reconocer lo que todo el mundo puede ver. Somos autocríticos. Se han cometidos errores claros al no corregir alguna jugada y al entrar en alguna jugada que no ha sido clara y manifiesta. También hay que reconocer que ahora hay dos críticas mediáticas".

Aciertos que acaban en escándalos

"El VAR pone de manifiesto el reconocimiento de las reglas del fútbol. Aciertos de los árbitros y de los VAR se convierten en errores y después en críticas, para más tarde en polémicas, en datos estadísticos, en notas de prensa... se parte de un acierto y se llega a un escándalo. Ha sucedido y en muchas ocasiones. Se ha llegado a poner en duda el conocimiento de nuestros árbitros y no lo voy a permitir. Jamás se han borrado esas declaraciones y esas críticas cuando se partió de aciertos extraordinarios".

Lo que ha arreglado el VAR

"Ha traído al fútbol que ya no existen goles en fuera de juego, no hay goles legales anulados ni uno solo. Todas las faltas fuera o dentro del área se resuelven, el juego brusco grave es historia, las conductas violentas tampoco. Gracias al VAR cuando un balón sale, las jugadas se anulan, no hay goles con la mano, tampoco los penaltis muy claros que el árbitro no ve, la confusión de identidad es historia como la simulación".