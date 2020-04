Ricky Rubio: "¿Fichar por los Warriors? Quiero cumplir mi contrato con los Suns"

El español Ricky Rubio, actual jugador de los Phoenix Suns y que desde su fundación ha impulsado diferentes programas de infancia y la gestión del confinamiento para los más pequeños, ha transmitido un mensaje de apoyo a todo el personal del Hospital Valle d'Hebrón de Barcelona al asegurar: "Cuando estamos en crisis, la unión es fundamental".

Ricky Rubio ha participado en una vídeo-conferencia con Clara Fernández, enfermera de este centro hospitalario que durante la emergencia se ha reciclado, como el resto, para atender el enorme alud de ingresos durante la crisis de la Covid-19.

El internacional del Masnou ha querido seguir en contacto y colaborando con el Departamento de Salud de la Generalitat, esta vez transmitiendo un mensaje de ánimo a todo el personal que hace posible la gran respuesta de las estructuras sanitarias y hospitalarias en la actual situación.

Ricky Rubio entrando con Phoenix Suns Twitter (@Suns)

Una joven enfermera, Clara Fernández, ha sido, en nombre del amplio y variado colectivo asistencial, el interlocutor de una conversación muy interesante en la que el campeón del mundo de baloncesto y actual jugador de los Phoenix Suns se ha interesado por la tipología y la intensidad de su trabajo.

Futuro en la NBA

La vocación de servicio de Clara, exjugadora de baloncesto, ha quedado tan expuesta como su pasión por este deporte. "¿Ricky, te vas a ir a jugar con los Warriors?", le ha preguntado de pronto, arrancando una sonrisa al jugador.

"Lo he leído en la prensa. Yo estoy muy a gusto en Phoenix, una ciudad estupenda donde no hace el frío de Minnesota o Utah, y contento de cómo he encajado en el equipo y del balance hasta ahora", dijo el base de El Masnou.

"A mí no me han dicho nada. Lo he leído en la prensa y son rumores. Tengo contrato con ellos para las dos próximas temporadas y la última palabra cuando hablamos es que cuentan conmigo y quieren cumplir contrato, igual que yo", comentó Ricky Rubio.

Crisis del coronavirus

El base, que impulsa constantemente iniciativas orientadas a los niños a través de 'The Ricky Rubio Foundation', alabó el trabajo de Clara Fernández, la enfermera con la que conversó, y todo el personal sanitario durante la crisis del coronavirus.

"Cuando estamos en crisis la unión es fundamental. No me quiero ni comparar con todo lo que hacéis vosotros, pero en baloncesto también se nota que cuando cada uno va por su cuenta el partido es difícil de sacar", comentó Rubio.

El internacional español, que reconoció que sus días pasan "rápido" gracias a las rutinas de entrenamiento, expresó su deseo de que la liga de baloncesto no se retome en Estados Unidos hasta que se garanticen al completo la salud y seguridad de los trabajadores.

"Está muy complicado, pero de verdad eso es lo de menos ahora, porque la salud es lo más importante, y hasta que no se solucione no se puede hablar. Ojalá podamos decir fechas, pero cada uno tiene su familia y su vida, y como jugador prefiero que todo esté seguro antes de empezar", concluyó.

