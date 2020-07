El coronavirus complica la vuelta de la NBA: Heat, cuarto equipo que cierra sus instalaciones

Los Heat de Miami se convirtieron este viernes en el cuarto equipo de la NBA que ha cerrado sus instalaciones de entrenamiento al conocer que ya son dos los jugadores de su plantilla que han dado positivo de coronavirus.



El equipo no tuvo este viernes actividad en su centro de entrenamiento, en el que ya no se permitirán entrenamientos individuales antes de partir hacia el complejo Walt Disney World cerca de Orlando (Florida), el próximo miércoles. La identidad del segundo jugador no fue revelada por el equipo, dado que se trata de respetar su derecho a la privacidad en cuanto a los asuntos médicos.



Desde la pasada semana ya son cuatro los equipos de la NBA que han tenido que cerrar sus sedes de entrenamiento después que lo hicieron primero los Nets de Brooklyn, luego los Nuggets de Denver y la pasada noche Los Angeles Clippers, todos ellos al registrase casos positivos al Covid-19 en sus grupos de 35 personas seleccionados para estar en la 'burbuja' de Orlando.



Ahora la plantilla de los Heat tendrá que estar en aislamiento y observación además de tenerse que hacer más pruebas del coronavirus. La pasada semana, el escolta-alero Derrick Jones Jr. fue el primero que dio positivo al coronavirus y ha estado trabajando a través de los protocolos de la NBA en un plan de regreso a la competición. Five Reasons Sports Network informó por primera vez que las instalaciones de entrenamiento de los Heat estarán cerradas.

Derrick Jones Jr durante un partido con Miami Heat Instagram (therea1djones)

Los Lakers pierden a un asistente

Lionel Hollins, asistente del entrenador de los Lakers, no viajará con el equipo a Orlando (Florida), la próxima semana para reiniciar la temporada de la NBA, confirmó una fuente. De acuerdo con la fuente, Hollins se consideró una persona de mayor riesgo debido a afecciones médicas subyacentes.



Aunque Hollins no estará presente en Orlando, seguirá siendo un miembro esencial del equipo y participará de forma remota en el personal del entrenador Frank Vogel. Sin mencionar específicamente a Hollins por su nombre, Vogel dijo que fue una "experiencia bastante miserable" reunir la lista de grupos de viaje de 36 personas de los Lakers que tuvo que presentarse a la liga esta semana.



"Hay varios miembros de nuestro personal que no podremos incorporar a la burbuja que, francamente, necesitamos ahí", dijo Vogel a los periodistas el jueves. Agregó que "el medio ambiente simplemente no nos permite hacer eso, lo cual es parte de la vida durante la pandemia".



Este no es el primer problema para los Lakers, líderes en la Conferencia Oeste. El equipo ya se prepara para la ausencia del base titular Avery Bradley en Orlando, quien citó preocupaciones por el coronavirus, ya que tiene un hijo de seis años. Los Lakers están esperando los planes de Dwight Howard para que se una al equipo.

[Más información: Los jugadores de la NBA tendrán acceso a porno gratis dentro de la burbuja de Disney World]