Escándalo en Argentina: detenido el futbolista Zárate tras abusar de la pareja de un compañero

El futbolista argentino Alexis Zárate, que jugó en Independiente, Temperley y en el Liepaja de Letonia, fue detenido este viernes tras un rechazo a un recurso judicial presentado tras ser condenado a seis años y medio de prisión por haber abusado sexualmente de una joven en 2014. Raquel Hermida Leyenda, abogada de la víctima, confirmó la detención y contó que la joven y su familia lloraron de emoción al enterarse de la detención.



"Fue un gran logro, tenemos que dejar en claro que esta causa sentó un antes y un después. Cambia la jurisprudencia al creerle a la víctima y proseguir la investigación y por la validez de las pericias psicológicas y psiquiátricas en el proceso de abuso", dijo la abogada. "Esto significa que de ahora en más se les creerá más a las mujeres víctimas de abusos. Es importante", añadió.



Zárate, de 26 años, fue condenado en septiembre de 2017 a seis años y medio de prisión por ser "autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal" de una joven que, en 2014, tenía una relación con su entonces compañero de Independiente, Martín Benítez, ahora delantero del Vasco da Gama.



El futbolista se encontraba en libertad pero tenía prohibido salir del país o ausentarse por más de 24 horas de su hogar en la provincia de Buenos Aires. Este jueves, la Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por el abogado del defensa y el futbolista, que jugó en las categorías juveniles de la selección argentina, fue detenido.

El jugador argentino fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 en el año 2017 tras la violación de la joven Guiliana Peralta, sin embargo no pudo ser detenido entonces porque la sentencia no quedó en firme.

Sin embargo, el nuevo avance en el caso ha provocado que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires desestimara su recurso calificándolo de inadmisible, y así se lo hizo saber a la defensa del exjugador de Independiente. La estrategia de la parte agresora consistía que el recurso llegase hasta la Corte Nacional para que esta revisase la condena.

Sin defensa posible

La orden de la detención ha sido emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora, y la última opción para la defensa de Alexis Zárate será recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, la abogada de la defensa, Raquel Hermida Leyenda, ha afirmado que "con este fallo, terminó el proceso" ya que "la queja ante la Corte no tiene efectos suspensivos sobre la condena, es decir que el tribunal no tiene otra opción de ordenar la detención del condenado", en unas declaraciones recogidas por el medio Télam.

