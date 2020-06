Valencia Basket culmina la remontada ante Burgos y dependerá de sí mismo para estar en semis

Valencia Basket terminó culminando una remontada épica ante el equipo revelación de esta fase final de la Liga Endesa, San Pablo Burgos. Los de Ponsarnau, que fueron a remolque todo el partido, no se rindieron y tiraron de espíritu para hacer un último cuarto espectacular y llevarse el triunfo. [Narración y estadísticas: Valencia Basket 94-90 San Pablo Burgos]

La remontada taronja, liderada por Mike Tobey y Alberto Abalde con 21 y 14 puntos respectivamente, les permite ser primeros del grupo B a falta de una última y decisiva jornada. Los valencianos se medirán a Herbalife Gran Canaria mientras que los de Peñarroya se la jugarán frente a Andorra. Fitipaldo fue el líder de los burgaleses con 17 puntos y 4 triples.

Dispuesto a que el MoraBanc Andorra no le quitara la condición de equipo revelación y espoleado a su vez por el triunfo de los del Principado ante el Real Madrid, el Burgos salió dispuesto dominar al Valencia con Fitipaldo pilotando pero también anotando (7-14, m.5).



Van Rossom y San Emeterio no dejaron que el Valencia se quedara atrás y el choque se igualó. Pero el cambio de bases en ambos equipos dio un nuevo impulso al conjunto burgalés porque Ferran Bassas le ganó el duelo a Quino Colom (22-35, m.13).



La salida de Jasiel Rivero reforzó el dominio de los visitantes ante un Valencia que se estrelló contra los tapones de los interiores rivales y que se refugió en unos lanzamientos triples que no entraban. Falló los diez primeros, en parte por la buena rotación defensiva de los de Joan Peñarroya.

Jugada de ataque de Valencia Basket ante San Pablo Burgos ACB

Comenzó la gran remontada de Valencia Basket

Ese pequeño paso adelante y el descanso cambiaron por completo la cara del Valencia en la reanudación y, aunque eso no quiso decir que el Burgos se viniera abajo, lo cierto es que dos triples seguidos de Mike Tobey redujeron a siete puntos esa ventaja.



Benite sostuvo al Burgos y para no bajar la intensidad física, Ponsarnau decidió que fuera Abalde el que sustituyera a Van Rossom como base. Aunque sus penetraciones sumaron puntos, el equipo se atascó sin el belga y el Burgos entró con nueve puntos de ventaja al último cuarto.

La defensa de Valencia Basket defiende una acción ante San Pablo Burgos ACB

Valencia Basket 94-90 San Pablo Burgos

Valencia Basket (20+19+19+36): Van Rossom (12), Sastre (7), San Emeterio (2), Labeyrie (7), Tobey (21) –cinco titular- Colom (3), Marinkovic (-), Loyd (13), Abalde (14), Motum (-), Dubljevic (6) y Doornekamp (9).



San Pablo Burgos (27+24+16+23): Fitipaldo (17), Benite (15), Vega (3), Aguilar (12), Apic (8) –cinco titular- Salvó (7), Mcfadden (4), Rivero (9), Bassas (9), Bieshaar (-) y Lima (6).

Parciales: 20-27 | 19-24 | 19-16 | 36-23



Árbitros: Martín Bertrán, García Gonzáles y Aliaga. Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase final de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis a puerta cerrada.

