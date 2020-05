Pau Gasol: "¿Mi retirada? He pasado dos veces por el quirófano para jugar"

Pau Gasol no piensa en la retirada. El pívot pasó por el Telediario de TVE y confirmó que, a pesar de su prolongada ausencia en las canchas, a sus casi 40 años sigue siendo su plan volver a competir con los Juegos Olímpicos de Tokio en el horizonte. "Me he puesto dos veces en el quirófano para poder darme la oportunidad de seguir jugando al baloncesto", explicó el jugador de baloncesto.

El campeón de la NBA en dos ocasiones no juega un encuentro oficial desde el 10 de marzo de 2019, cuando aún estaba en los Milwaukee Bucks. Después pasó por Portland Trail Blazers sin llegar a debutar por culpa de la lesión de pie que le ha mantenido fuera de las pistas durante todo este tiempo. Aún así, cuando le hablan de retirada, pide ser prudente.

En menos de un mes llegará a los 40 años, pero eso no le quita la ilusión por seguir compitiendo. "También es un poco confuso el hecho de que el tiempo está a mi favor o pueda ir en mi contra. Por un lado, me puede dar un poquito más de margen para recuperar el pie, pero por otro aumenta mi tiempo de inactividad y no competición y todo eso no juega a mi favor", explica sobre la ventaja o la desventaja que ha causado el parón por el coronavirus.

Pau Gasol, en la selección española REUTERS

Gasol hizo un llamamiento a la unión en el país, mientras el supera la pandemia desde Estados Unidos. "Todo el mundo tiene que trabajar por una solución común. No es el momento de las críticas y la tensión, sé que a veces son inevitables y muy humanas, pero hay que ser constructivos en este momento. Tenemos que dejar las diferencias a un lado", destaca el internacional español.

