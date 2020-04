La historia que une a Pau Gasol a Pablo Escobar: así era el mote que le puso Kobe Bryant

Pau Gasol completó su entrevista con David Broncano después de que el lunes se emitiera solo un breve espacio debido a que tuvo que retrasar su cita con el programa La Resistencia. El pívot español está apareciendo en muchos programas en estos días de confinamiento y en el programa de Movistar Plus compartió un espacio más destensionado donde se habló más de anécdotas que del coronavirus.

El que fuera jugador de Los Ángeles Lakers desveló los motes que le pusieron en el vestuario. "Me pusieron dos: el Hispano, por 'Gladiator', que me ponían la música de la película y todo. Kobe me llamaba Pablo. Kobe siempre me intentaba sacar la furia dentro y me llamaba Pablo por Pablo Escobar. No porque fuera narcotraficante, sino por ese instinto asesino y de conquistar uno de los grandes en lo mío. Para sacar esa agresividad me comparaba con él", explicó Gasol.

Recordó la figura de Bryant junto a Broncano resaltando su carácter. "Él quería sacar la chispa de la capacidad competitiva de sus compañeros. Quería sacar la garra de ganador que él tenía en todos. Cuando nos encontrábamos a los Celtics de 2010, que estuviéramos preparados para esa batalla. Él lo entendía como tal y me ayudó a crecer mi nivel en esos días", argumentó el ganador de dos anillos de la NBA.

◘Pablo, el mote que le puso Kobe Bryant #LoQueDeVerdadImporta @paugasol pic.twitter.com/5FIu3pNDqS — Lo Que De Verdad Importa en Movistar+ (@LaResistencia) April 28, 2020

Estas semanas el documental de Michael Jordan es una de las citas más esperadas cada lunes. Pau admitió que la estaba siguiendo y recordó como se sintió cuando se enfrentó contra él durante la última etapa de Air. "Una pasada. Estaba supernervioso. Estaba compitiendo contra su equipo, y me tenía que dar un golpecito así, porque tenía que competir y no admirarle y quedarme ahí. Fue una experiencia muy bonita. Me choqué con él. Un sueño, de tenerle colgado en tu habitación a jugar contra él", reconoció el español.

Broncano y Gasol también bromearon sobre el apodo que le pusieron Ignatius Farray y Quequé. "Es un mote que te va bien. 'El Pachangas' es alguien que le gusta el salseo, la broma fácil... Eso del no-look-pass, el juego de fantasía que decías...", explicó entre risas la estrella del baloncesto español.

