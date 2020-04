Pau Gasol: "Disputar los Juegos Olímpicos con 41 años me estimula, será mi último torneo"

Los Juegos Olímpicos finalmente fueron aplazados del verano de 2020 al de 2021. Eso dejó en duda cómo llegarían los deportistas de mayor edad, que venían en la cita olímpica el evento en el cual retirarse o, al menos, en el que dirán adiós a los JJOO. Ahora ven como tienen que alargar su mejor estado de forma un año más.

En eso se encuentra Pau Gasol. El mito del baloncesto español continúa recuperándose de su lesión y en el horizonte ya ha aparecido la posibilidad de jugar en el Barcelona para llegar a los Juegos Olímpicos en un gran estado de forma. "Es una idea atractiva", ha dicho el catalán.

En unas declaraciones recientes a Olympic Channel, Gasol ha hablado de sus opciones para estar presente en los Juegos de Tokio, ahora de 2021. "Ahora, por una parte, tengo más tiempo para recuperarme pero voy a tener que jugar de forma competitiva para llegar al verano del 2021 a buen nivel a fin de ser capaz de competir y ayudar a mi país", ha apuntado el ex de Los Angeles Lakers.

Pau Gasol, en la selección española REUTERS

De poder estar en Tokio con la selección española de baloncesto, Pau Gasol se encontraría con sus quintos Juegos. Una cifra mágica para cualquier jugador, ya que no hace otra cosa que confirmar que durante como mínimo 20 años se ha estado a un nivel de élite.

"No es algo negativo, pero la verdad es que por entonces tendré 41 años. Es algo que me estimula porque siempre me he guiado por los retos y soy muy ambicioso. Todavía deseo ser capaz de disputar mis quintos Juegos, el que posiblemente sea mi último torneo", ha añadido.

Medalla como broche final

El mayor de los Gasol podría poner un broche de oro a su carrera con una nueva persea: "Tengo asumido que si no tengo la oportunidad de jugar de nuevo habré tenido una carrera increíble y estaré feliz. Si puedo jugar algo más, para lo cual trabajo duro, y disfrutar del deporte que amo un poco más, sería genial. En ello tengo puesto cuerpo y mente, pero veremos".

"No sé todavía si mi pie será capaz de recuperarse y aguantar el esfuerzo, la carga y el estrés que el baloncesto profesional exige a los cuarenta años. Trato de controlar lo que puedo controlar, de hacer lo que puedo hacer en casa. Y una vez que pueda hacer algo más, lo haré. Necesito ver a los médicos pero ahora mismo no puedo", ha finalizado.

[Más información - Las opciones de Pau Gasol para llegar a Tokio 2021: la NBA o un año en el Barça]