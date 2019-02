Margarita, la madre de Nico Laprovittola: líder radical y candidata a la presidencia de Argentina

Nicolás Laprovittola (Morón, Argentina, 31 de enero de 1990) ha sido uno de los grandes nombres de la Copa del Rey de baloncesto. El base del Divina Seguros Joventut batió el récord de valoración en el torneo del KO con 50 de valoración ante Kirolbet Baskonia. Sin embargo, no tuvo la misma actuación contra el Real Madrid y fue secado por la defensa de hombres como Causeur o Taylor.

Sin embargo, hay una familiar de Nico que gana en popularidad al jugador argentino. Su madre, Margarita Stolbizer, es una conocida política en el país sudamericano que ha llegado a presentarse a las elecciones a la presidencia.

Esta política y abogada de 63 años fue diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, y actualmente lidera el Partido GEN -Generación para un Encuentro Nacional-, el cual fundó ella misma en 2007 tras desvincularse de la Unión Cívica Radical. Por si fuera poco, en 2015 se presentó como candidata a las elecciones presidenciales de Argentina, obteniendo el 2,51% de los votos.

La UCR, donde militó Stolbizer, es un partido de centro izquierda del que provienen antiguos presidentes argentino como Fernando de la Rúa (1999-2001). La madre de Laprovittola se marchó de esta formación por el rechazo a apoyar la candidatura de Elisa Carrió.

El azote de Cristina Kirchner

Pero si por algo ha destacado Margarita Stolbizer es por su profunda rivalidad con Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta del país latinoamericano entre 2007 y 2015. "Nunca podría estar ni cerca de la persona que yo considero, con la más absoluta convicción, que ha cometido una gran cantidad de delitos. Soy denunciante de esos delitos, nunca podría tener ningún tipo de acuerdo político ni electoral con esa persona. Y no lo digo por la persona, yo no tengo un problema personal con Cristina Kirchner, mi problema es con la corrupción", afirmó la madre del base del Joventut.

Margarita Stolbizer. Foto: margaritastolbizer.com.ar

Y es que Stolbizer se ha revelado como un azote del kirchnerismo, solicitando en agosto de 2018 que se reabriera una investigación acerca del enriquecimiento ilícito de Cristina y su exmarido y también expresidente, Néstor Kirchner, acusándoles de lavar dinero.

A través de su apoderada, Silvina Martínez, llegó a expresar que "la cosa juzgada fraudulenta no es una doctrina limitada a casos donde se imputaron delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, sino a los juicios donde no se respetaron las reglas del debido proceso y los jueces no obraron con independencia e imparcialidad son inadmisibles en la investigación de todos los delitos". Refiriéndose así al juez Norberto Oyarbide, quien admitió ser amenazado por los Kirchner durante la investigación del caso.

Stolbizer también señaló que el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, sería "directamente responsable, ya que no cumplió ninguna promesa electoral" de la posible de candidatura presidencial de Cristina Fernández Kirchner en 2019: "La posibilidad de que sea candidata, y que algunos digan que tienen chance de volver, tiene que ver con la responsabilidad del Gobierno. Macri directamente es el responsable".

Del hijo de Stolbizer a la madre de Laprovittola

El jugador que mejor valoración ha conseguido en la historia de la Copa ACB se refería así a su famosa madre: "Ahora he crecido, he madurado, he jugado en muchos sitios, me he asentado en la Selección y mi madre me dice orgullosa que he dejado de ser el hijo de Stolbizer y que ahora ella es la mamá de Laprovittola".

Laprovittola tras romper el récord de valoración en la Copa ACB ACBMEDIA

Nico Laprovittola se enganchó al baloncesto gracias a Space Jam, aunque su carrera está llena de altibajos e incluso estuvo a punto de darla por terminada tras su fustrado paso por la NBA. El base puede ser en un futuro hijo de la presidenta de Argentina e incluso ser uno de los inquilinos, aunque sea de visita, de la Casa Rosada.

