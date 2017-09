Garbajosa: “Ojalá Rusia fuera sólo Shved. Dos contra uno todo el partido y ya"

Por mucho que la derrota contra Eslovenia en las semifinales europeas todavía escueza, demasiado cercana en el horizonte, el mensaje reinante en la selección española de baloncesto no puede ser más rotundo: “Hay que levantar la cabeza”. Lo transmite Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz, Madrid, 1977), primero excomponente fundamental de este grupo y amigo incondicional de muchos de quienes lo hicieron y hacen grande; después, presidente de la FEB.

Él, muchísimo más habitual de la cancha que de los despachos, sabe bien lo difícil que es vivir instalado en la élite de forma permanente. Por mucho que esta España haya convertido algo extraordinario en un reducto de lo cotidiano. Selecciones de tanta solera presente como Francia y Lituania y otras de tanto futuro como Letonia matarían por estar ahora en la posición de los nuestros. Jugarse el bronce en el Eurobasket contra Rusia este domingo (16:00 horas, Cuatro) también sabe a final. Porque será duro, vaya si lo será.

El viaje en el tiempo hasta el 16 de septiembre de 2007 resulta obligado: el día más triste, por aplastamiento, de esta gran familia de la canasta. Nada, ni antes ni después, dolió tanto como aquella oportunidad perdida en Madrid, con el título europeo escapándose a punto de ser levantado. Allí, en el Palacio de los Deportes y precisamente midiéndose a los rusos, estaba Garbajosa (ocho puntos y seis rebotes). Como en el Sinan Erdem Arena de Estambul, ya sin vestir de corto y con otro partido no menos intenso que aquel de por medio.

Hablamos el día exacto del décimo aniversario de aquella final contra Rusia en el que parecía que iba a ser nuestro Eurobasket. ¿Cómo recuerda aquello?

Fue una final muy complicada. Al jugar en casa siempre agradeces el apoyo del público y de los medios, pero sí que es verdad que parecía que había un camino de rosas al oro. Fue un partido en el que quizá nosotros salimos un poco agarrotados. Ellos hicieron una defensa, en fin, como en los otros partidos. Entraron todos los tiros y al final sufres. El gran mérito de esta selección es haber estado siempre entre los que compiten para ganar. El tiro de Holden entró y es un momento difícil en la historia de esta generación. Si no hubiera entrado, habríamos sido campeones de Europa en casa, algo inolvidable. Muchas veces, un detalle te separa de lo que es el éxito o el fracaso, pero probablemente porque el fracaso no se da.

Tendrá grabadas, sobre todo, las imágenes de la canasta de Holden y del tiro posterior de Pau Gasol que no entró.

La verdad es que el resto del partido… El cerebro del ser humano es selectivo y creo que el mío ha medio borrado muchas acciones. Me acuerdo de momentos muy puntuales. Nunca he vuelto a ver ese partido, tampoco es que lo tenga muy fresco. Sí que estábamos nerviosos. El tiro de Holden hizo una pequeña 'corbata', como dirían en golf, y entró, y el de Pau hizo una 'corbata' y se salió. El tiro de Pau fue un poquito a la desesperada, con un jugador encima. La pena fue que el de Holden cayó dentro del aro y nos apartó del oro.

Supongo que será su peor derrota con la selección.

Fue dura. También lo fue la derrota contra Alemania en semifinales del Eurobasket de 2005, que nos apartó de la final. Y la de cuartos contra Serbia en el Mundial de 2010, aquí en Turquía. Son los tres puntos más difíciles de mis más de 10 años con la selección. La verdad es que los éxitos y las alegrías ganan por goleada a las decepciones.

Nunca he vuelto a ver la final España-Rusia de 2007

¿Cómo afronta el equipo actual el partido de este domingo? Da la sensación de que los rusos siempre vuelven.

Desde los Juegos Olímpicos de Londres, Rusia no se metía en cuartos de final. Incluso no ha estado en algún campeonato. Ahora parece que vuelven, sobre todo de la mano de Shved, Mozgov, Vorontsevich... Son jugadores que ya tienen una madurez, pero que siguen teniendo frescura y descaro. Han vuelto al primer plano. Nosotros queremos afrontar el partido con el orgullo de equipo, de grupo. Tenemos que ver que es un bronce, aunque quizá a alguno le pueda parecer que sabe a poco por tener la mentalidad de ir a por el oro.

El equipo, después del partido contra Eslovenia, estaba muy tocado. El viernes descansaron y tuvieron un poquito de tiempo libre para coger aire y hacer la visión en perspectiva. Por la noche hubo una reunión para preparar el partido. Entrenarán un rato ahora (por el sábado por la tarde) para prepararse lo mejor posible. Hay que conjugar la recuperación mental de la decepción, afrontar un partido por el bronce (no hay que olvidar que hay una medalla en juego), con preparar el encuentro para intentar aprovechar los puntos débiles que pueda tener Rusia.

La gran amenaza es Shved, al que usted conoce bien. ¿Se le puede parar?

Sí. Es un jugador de esos que son genios, con un punto anárquico. Lo digo como elogio. Hace tiros que no te esperas, pero los mete. Tampoco te puede sorprender. Con Mozgov han ganado mucha presencia física en el interior. Coincidí con él en el Khimki y puede correr el campo, con un salto espectacular. Va muy bien al tapón y se mueve bien en la zona. También tienen a Vorontsevich, un jugador muy experto. En definitiva, jugadores de primer nivel, importantes, de Euroliga, que han pasado por la NBA o están allí. Ojalá fueran sólo Shved: le haces un dos contra uno todo el partido y ya está. Son mucho más, y por eso estuvieron en la semifinal y han llegado hasta aquí.

Garbajosa y Juan Carlos Navarro charlando este sábado. Agencia LOF / FEB FEB

Pase lo que pase, habrá algo de tristeza, porque parece que va a ser el último partido de Juan Carlos Navarro como internacional.

Lo comentaba Marc Gasol: hasta que no lo diga él, nosotros guardamos la esperanza de que no se retire nunca (Navarro confirmó su adiós al equipo nacional minutos después de esta entrevista, entre aplausos y la ovación de sus compañeros). Ha dado y da tanto a este grupo que su baja se notará. Por supuesto, respetaremos al máximo, como no podía ser de otra manera, la decisión de un jugador que es estandarte de todo el baloncesto español. Esperamos que si finalmente se retira (eso sólo lo decidirá él) sea con un bronce. No sólo por él, sino porque esta generación representa a todos y gana por todos. Sobre todo, que ese orgullo de equipo que tienen lo saquen este domingo, como siempre han demostrado.

¿Ha habido pique con Kirilenko (ahora, como Garbajosa, presidente de la federación de baloncesto de su país)?

Es un tío fantástico. Tenemos una relación muy buena desde hace muchos años. Ahora coincidimos mucho. Nos vimos el otro día antes de nuestra semifinal y estuvimos hablando de intentar vernos en esta final más que de la de hace 10 años. Yo creo que no nos acordábamos ninguno de los dos ya. Lamentablemente, no estamos en la final, pero sí que nos tocará ver el partido juntos en un día tan importante como este para los dos países.

Esta generación representa a todos y gana por todos

Sobre todo, que no se repita el desenlace de hace 10 años. O que el partido no sea tan tenso.

Honestamente, no tenía en mente el encuentro de entonces. Sí que ahora, cuando me lo ha dicho usted, es verdad que dices 'Qué coincidencia, ¿no?'. Han pasado muchas cosas. Entonces ellos fueron campeones y ahora mire dónde estamos. Dos equipos diferentes, algunos jugadores continúan... Partido nuevo, historia nueva y ojalá que esta vez la moneda caiga de nuestro lado.

Garbajosa en la final del Eurobasket de 2007 contra Rusia. Juanjo Martín EFE

Llevamos muchos años hablando de fin de ciclo y luego nos desdecimos, porque a esta selección nunca se le puede dar por muerta. ¿Hay que ir acostumbrándose ya a no ganar medallas o simplemente a no ganarlas con tanta frecuencia?

Llevo escuchando lo de que esta generación ya no volvía más, como mínimo, desde 2012, e incluso mucho antes. Y aquí seguimos. De hace 10 años hay cuatro jugadores en este equipo. Ya se han renovado, ha habido una renovación continua. Estamos jugando las semifinales de un campeonato de Europa otra vez. Lo bueno que tiene este equipo es que se recicla, continúa. Hay jugadores que entran nuevos, otros que siguen porque su compromiso es algo no encomiable, sino absolutamente espectacular… Y aquí se siguen integrando.

No sé por qué tenemos que plantearnos si vamos a ganar en el futuro o no. Vamos a intentar ganar esta medalla de bronce y luego haremos, para cada campeonato y como siempre, el mejor equipo posible. Contando que luego, por las circunstancias y como pasa siempre, algunos estarán y otros no. Pero hay que disfrutar de algo que está en marcha, que hemos vivido, estamos viviendo y vamos a vivir en el futuro: tener una selección de baloncesto que es ejemplo y referencia a nivel mundial.

No sé por qué tenemos que plantearnos si vamos a ganar en el futuro o no

Antes de despedirnos, ¿qué le sugiere el duelo por el título continental?

Veo una gran final. Eslovenia ha jugado un baloncesto espectacular no sólo en resultados. También en el tipo de juego que hacen: muy atractivo, dinámico, agresivo, con muchos puntos de atención en cuanto a jugadores que pueden hacer canastas. Juegan muy fluido. Serbia probablemente no está jugando de forma tan brillante, pero todos sabemos cómo es Djordjevic y cómo son sus jugadores. Bogdanovic está a otro nivel, espectacular. Serbia tiene mucha experiencia en este tipo de partidos. Preveo una final muy igualada, en la que ellos intentarán entorpecer un poco la fluidez de Eslovenia. Veremos cómo reacciona el equipo esloveno.