Los árbitros de 'segunda' y 'tercera' que han pitado a España en el Eurobasket

“Tal y como está la situación entre FIBA y Euroliga, creo que no vamos a ir ningún árbitro de Euroliga. Como es algo que todavía no se ha designado y todavía hay muchas vueltas en ese tema, sinceramente no lo sé. Si voy, iré a dar lo máximo. Si no, descansaré después de una larga temporada y me prepararé para la siguiente”. El español Daniel Hierrezuelo, uno de los colegiados más reputados del mundo del baloncesto, ya anticipaba en mayo a este periódico que los mejores de su gremio tenían difícil trabajar en el Eurobasket de este verano.

Dicho y hecho: los árbitros reputados prácticamente han escaseado en el torneo continental. Con el consiguiente enfado de los protagonistas de la competición. “Lo que depende de los árbitros, pasar totalmente y olvidarlos […] A lo largo del campeonato quizá ha habido una repetición de errores en la interpretación de los contactos que los rivales proponen. Puede ser mejorada”, comentó Sergio Scariolo en diferentes momentos durante los últimos días.

Efectivamente, la cuestión del nivel arbitral ha sido una de las grandes lagunas de este Eurobasket a nivel general. Aunque, en este caso, nos centraremos en el currículum de los árbitros a los que les ha tocado dirigir los partidos de España hasta la fecha. La mayoría son colegiados internacionales desde hace unos cuantos años, pero seguro que alucinan al conocer la trayectoria de algunos de ellos.

España-Montenegro

El turco Tolga Sahin es uno de los pocos árbitros del campeonato que ha dirigido partidos de Euroliga con cierta frecuencia, incluida la última temporada (dos). Si repasamos su historial en los últimos 10 años, lo que más sobresale es su presencia en la Final Four de 2012. Por lo demás, ni una sola presencia en el máximo torneo continental de selecciones hasta este verano.

Peor es el caso del australiano Chris Reid: el partido más importante que ha dirigido en su carrera es la final del Mundial sub19 masculino de 2013. Al francés Yohan Rosso le 'salva' haber arbitrado también en el Eurobasket femenino de junio (por ejemplo, el España-Letonia de cuartos de final). Antes, pitó encuentros de la Champions de la FIBA y de su marginal Copa de Europa (¿alguien se acordaba de su existencia?).

República Checa-España

Panagiotis Anastopoulos, griego, presenta como mayor hito reciente en torneos internacionales haber arbitrado una de las semifinales del Eurobasket femenino de 2011. Árbitro recurrente en la Euroliga y en la Eurocup, ya no fue requerido por ninguna de las dos competiciones el pasado curso: llegó a dirigir encuentros de playoffs en la primera.

Este partido también lo dirigieron el ya conocido Chris Reid y el israelí Erez Gurion, presente en el Eurobasket femenino de 2015. En su historial no aparece ni un solo partido de Euroliga y sí unos cuantos de Eurobasket masculinos… sub20 y sub18. Algunos ni siquiera de división A, sino B, como un Luxemburgo-Hungría de chavales, por ejemplo (2011).

Ricky Rubio discutiendo con uno de los árbitros del Croacia-España. Matteo Marchi - Catalin Soare FIBA

España-Rumanía

Entre partidos clasificatorios varios para Eurobasket masculinos y femeninos y la próxima Copa del Mundo (un Kosovo-Estonia), el suizo Markos Michaelides puede 'jactarse' de haber arbitrado un Limoges-Cedevita Zagreb de la fase de grupos de la Euroliga 2014-2015. También en los playoffs de la desaparecida Eurochallenge allá por 2013 (lo que ahora sería la Champions), en unas semifinales del Eurobasket sub20 B de 2012 y en algunos partidos de grupos en la Eurocup 2013-2014.

Ya hablamos de Erez Gurion, pero no del esloveno Boris Krejic: por lo menos arbitró, y partidos grandes, en el último Eurobasket femenino (el España-Bélgica de semifinales y el partido por el bronce, entre otros). Eso sí, en su hoja de servicios también 'sobresalen' partidos de la marginal Copa de Europa de la FIBA y de Eurobasket de categorías inferiores, incluso en división B.

Croacia-España

La selección volvió a ser arbitrada por Sahin y Anastopoulos, encontrándose también con el francés Nicolas Maestre, con quien Pau Gasol y Scariolo discutieron por sendas técnicas (Gasol se disculpó con él al volver a coincidir contra Hungría).

Arbitró de forma regular en Euroliga hasta el curso 2014-2015 (entonces pitó encuentros del Real Madrid que después sería campeón), y antes en la Eurocup. Nunca se trató de partidos de cierta trascendencia. Estuvo en los Eurobasket femeninos de 2009 y 2013, además de en el Mundial de 2010, y, a nivel masculino, en torneos de categorías inferiores.

Hungría-España

Maestre y Krejic repitieron con respecto a encuentros anteriores, con la novedad del ucraniano Sergiy Zashchuk. Su última temporada como árbitro de Euroliga fue la 2015-2016. De los pocos árbitros con cierto recorrido en los Eurobasket recientes: estuvo en los de 2015, 2013 y 2011. Siempre, como este verano, en primera fase.

España-Turquía

En octavos de final, tres árbitros inéditos para nuestra selección. Primero, el brasileño Cristiano Maranho, de lo mejorcito del Eurobasket, sin ironía. Arbitró en el pasado torneo olímpico, tanto masculino como femenino (la semifinal de España contra Serbia), y también en el Mundial masculino de 2014. Y no sólo eso: estuvo en los Juegos de 2012 (el Francia-España de cuartos masculinos, por ejemplo), el Mundial masculino de 2010 y la edición olímpica de 2008 (participó en encuentros de la selección española tanto masculina como femenina entonces).

En segundo lugar, el lituano Tomas Jasevicius. Otro que ya no arbitra en la Euroliga, con presencia en los Eurobasket masculinos de 2015, 2011 y 2009, en el Mundial femenino de 2014 y en el Eurobasket, también de chicas, 2007. Topes: dirigir encuentros de cuartos de final en alguna de estas citas. Por último, tenemos al japonés Takaki Kato, que ha debutado en una gran cita en el presente Eurobasket. Alguna 'mancha' tenía que haber ya en los cruces.

Otra protesta arbitral, en este caso de Marc Gasol, ante Eslovenia. TOLGA BOZOGLU EFE

Alemania-España

En cuartos repitió Anastopoulos y se estrenaron, en un partido nuestro, el italiano Manuel Mazzoni y el serbio Aleksandar Glisic. El primero es todo un habitual de los Europeos de categorías inferiores en su modalidad B, aunque también fue uno de los colegiados del Eurobasket femenino de 2015 (estuvo en semifinales y en la eliminatoria de cuartos de España contra Montenegro).

En la trayectoria del segundo también hay unos cuantos partidos en torneos de selecciones de jóvenes promesas tanto en modalidad B (más) como A. Hace casi tres años que no arbitra en Euroliga y aún más que no se prodiga por la Eurocup. Estuvo en el Eurobasket femenino de 2013 y en el de 2011, en el que participó en la final. E incluso en una Final Eight de la Euroliga femenina (2012) y una Final Four de la Eurochallenge (2010).

España-Eslovenia

Maranho, Rosso y Sahin volvieron a arbitrar a los hombres de Scariolo en semifinales. El brasileño era el más experimentado de los tres colegiados, como hemos podido comprobar. No es de extrañar que haya quedado la sensación de que las bajas de peso en este Eurobasket se han extendido también al estamento arbitral: su nivel, desde luego, no ha sido el que habrían garantizado Lamonica, Hierrezuelo, Latisevs y compañía. Y todavía queda el partido por el bronce del domingo...