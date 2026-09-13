Zverev - Ben Shelton, en directo US Open: marcador, estadísticas y narración en vivo

Alexander Zverev y Ben Shelton se enfrentan en la gran final masculina del US Open. El alemán busca su segundo Grand Slam de la temporada, mientras que el joven estadounidense quiere romper una sequía de 23 años sin campeones locales en Nueva York.

El choque por el título de la categoría masculina tendrá lugar este domingo 13 de septiembre en la pista central Arthur Ashe Stadium de Nueva York. La acción arrancará a partir de las 20:00 horas (horario peninsular español) y en España podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar+ (Dial 7 y canal Movistar Deportes).

n el aspecto deportivo, Zverev, primer cabeza de serie del cuadro, llega tras ir de menos a más en el torneo y exhibir una gran solidez en las rondas finales. En frente tendrá al tenista zurdo estadounidense Ben Shelton, octavo sembrado, que se ha consagrado como la gran sensación de la edición tras dejar por el camino a nombres ilustres como Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe.