Alemania recibe a la selección femenina para un Mundial de Baloncesto tras 8 años: “Talento, ambición y trabajo en equipo”

Jugadoras de la selección española de baloncesto antes de partir hacia el Mundial de Alemania 2026. h CaixaBank

CaixaBank arropa al equipo nacional antes de afrontar el Mundial de Alemania 2026, con la ilusión de volver al podio tras ocho años de ausencia en el torneo.

Las claves

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Ocho años después, la selección femenina de baloncesto vuelve a la competición más prestigiosa de este deporte. El Mundial de Alemania 2026 es un reto para una nueva generación de jugadoras que pretende volver al podio, algo habitual durante la pasada década: bronce en 2010 y 2018 y plata en 2014.

“Volver a creer”. Ese es el mensaje de CaixaBank con el que la selección española femenina de baloncesto afronta su regreso a un Mundial ocho años después, como señaló el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

El consejero delegado de la entidad financiera acompañó al equipo en un emotivo acto de despedida en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí, hizo entrega simbólica de la camiseta oficial al equipo, representado por el seleccionador Miguel Méndez, 11 de las 12 jugadoras convocadas y Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Apoyo institucional en Barajas

Gortázar celebró que el recorrido de este grupo hasta ahora “ya es un ejemplo para muchas niñas y jóvenes”. Y, al mismo tiempo, ensalzó la “ambición, el talento, el trabajo en equipo y la capacidad para volver a ilusionar a todo un país” que representa esta selección.

“Para CaixaBank”, concluyó su consejero delegado, “es un orgullo acompañaros antes de este Mundial. Os deseamos el mayor de los éxitos”.

Por su parte, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, manifestó su agradecimiento “a CaixaBank y a Gonzalo Gortázar por su apoyo de todos estos años a nuestro baloncesto femenino y por protagonizar un acto tan simbólico”. Además, Aguilar destacó cómo este homenaje celebra “el momento en que estas jugadoras pasan a ser quienes enarbolan la bandera de nuestro país en un Mundial al que regresamos, cargados de sueños, ocho años después”.

Cambio generacional para el reto de Berlín 2026

Palmarés de la selección femenina Juegos Olímpicos: plata en Río 2016.

Copa Mundial: plata en 2014 y bronces en 2010, 2018.

EuroBasket: campeonas en 1993, 2013, 2017, 2019. Plata en 2007, 2023, 2025 y bronce en 2001, 2003, 2005, 2009, 2015.

Juegos Mediterráneos: campeonas en 1991 y bronces en 1993, 2001, 2005.

La selección española afronta el campeonato bajo el lema ‘Volvemos a soñar’, elegido por la FEB para implicar a la afición en su regreso mundialista. Esta será la octava participación de España en un Mundial, tras haber conquistado tres medallas en sus siete apariciones anteriores: bronce en República Checa 2010, plata en Turquía 2014 y bronce en Tenerife 2018.

El regreso a la competición supone, además, el estreno mundialista de una nueva generación: salvo la capitana Alba Torrens, ninguna de las jugadoras de la convocatoria definitiva había disputado anteriormente una Copa del Mundo. También será la primera experiencia en este torneo para Miguel Méndez como seleccionador nacional.

España llega a Alemania como vigente subcampeona de Europa, tras conquistar la medalla de plata en el EuroBasket de Atenas 2025. El reto deportivo es mayúsculo: recuperar el protagonismo internacional de un equipo que convirtió la lucha por las medallas en una constante.

CaixaBank y su compromiso con el baloncesto español

El regreso de España al Mundial ha servido para reforzar el vínculo entre la selección y sus patrocinadores. CaixaBank, socio de la FEB desde 2013 y patrocinador oficial de las selecciones absolutas e inferiores, ha impulsado la campaña ‘Volvemos a creer’ para conectar con la afición.

La relación entre la entidad financiera y el baloncesto abarca también el ámbito inclusivo y de formación. CaixaBank es el patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) en el baloncesto en silla de ruedas y promueve activamente proyectos de cantera en todo el territorio nacional.

A ello se suman iniciativas de gran impacto social como el programa Voluntarios FEB CaixaBank —que cuenta con cerca de 25.000 miembros— y el circuito callejero Plaza 3x3 CaixaBank.

Con el viaje a tierras alemanas comienza una nueva etapa para la Selección Española femenina de baloncesto. El equipo acude a la cita con una plantilla renovada, el respaldo de su afición y el objetivo claro de volver a competir al máximo nivel internacional.

'Alemania recibe a la selección femenina para un Mundial de Baloncesto tras 8 años: “Talento, ambición y trabajo en equipo”' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con CaixaBank.