Athletic Club - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Concluido el mercado, se cerró el caso Julián Álvarez, que sigue en el Atlético de Madrid y vuelve a la convocatoria para medirse al Athletic Club, reconfortado con el primer triunfo de la era Edin Terzić, y a examen en la prueba de fuego en San Mamés.

El conjunto bilbaíno, dirigido por Edin Terzic, busca refrendar ante su afición las buenas sensaciones mostradas en su último compromiso liguero frente al Celta en Balaídos, donde se impuso con autoridad por 0-2 gracias a los tantos de Álex Berenguer y Robert Navarro.

Con la baja confirmada de Canales por lesión, los leones afrontan esta prueba de fuego con la firme intención de sumar sus primeros tres puntos como locales de la temporada y dar un golpe sobre la mesa ante un rival de la zona alta.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone rinde visita a la Catedral con el objetivo de dar continuidad a su gran inicio de campeonato y consolidarse como la gran alternativa en la pelea por el título.