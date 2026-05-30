PSG - Arsenal, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo de la final de la Champions League

Havertz, felicitado por su gol en la final de la Champions con el Arsenal. REUTERS

El PSG y el Arsenal se enfrentan en la gran final de la Champions League. El conjunto francés busca revalidar su corona europea de forma consecutiva, mientras que los ingleses asisten invictos a la cita con el objetivo de hacer historia y ganar su primer título.

⏱️ Dónde y a qué hora ver el partido

La UEFA ha establecido un horario más temprano de lo habitual, por lo que el balón echará a rodar a partir de las 18:00 horas (horario peninsular español). En España, el duelo se podrá seguir en directo por televisión a través de La 1 de TVE y de los canales de Movistar Liga de Campeones en Movistar Plus+.

👕 Alineaciones

🇫🇷 PSG: Safonov; Achraf, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Désiré Doué y Kvaratskhelia.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Declan Rice, Ødegaard, Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Havertz y Trossard