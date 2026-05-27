Real Madrid - Baskonia, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Liga Endesa

El Real Madrid recibe al Baskonia en la penúltima jornada de la fase regular. Los blancos buscan asegurar su liderato y sumar su victoria número 27, mientras que el conjunto vasco necesita el triunfo para mejorar su posición de cara a los próximos cruces.

El duelo se disputará esta noche, miércoles 27 de mayo, a partir de las 21:00 horas. El escenario será el Movistar Arena de Madrid, que vivirá su último partido de liga regular antes del inicio de las eliminatorias por el título. Los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de la plataforma DAZN, encargada de la retransmisión televisiva.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Scariolo llega con la intención de mantener las buenas sensaciones defensivas mostradas en los últimos compromisos.

Por su parte, el Baskonia aterriza en la capital con la exigencia de batir a un rival directo para reforzar su confianza antes del tramo decisivo del curso. A