Real Madrid - Breogan , baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Liga Endesa

Sergio Llull dio vida a los de Scariolo con 10 puntos en los últimos tres minutos, pero fueron insuficientes para culminar la remontada blanca.

El Real Madrid sucumbió ante Río Breogán (97-101) y consumó su cuarta derrota de la temporada en Liga Endesa después de un partido al que a los de Sergio Scariolo les faltó contundencia en defensa.

Los blancos acusaron el esfuerzo de la última semana frente al Hapoel en Euroliga y salieron con una marcha menos ante su público en un duelo en el que no había nada en juego. Tienen el primer puesto de la Fase Regular prácticamente sellado y su mente pasa por la Final Four de la Euroliga y los playoffs del campeonato doméstico.

El Madrid, eso sí, mantuvo la compostura durante todo el encuentro. Llegaron incluso a marcharse con una ligera ventaja al túnel de vestuarios, pero su mal papel en el tercer cuarto les puso la remontada demasiado cuesta arriba.