Los blancos acabaron la primera fase de la Euroliga con victoria sobre el Estrella Roja y se medirán al Hapoel Tel-Aviv en las eliminatorias previas a la fase final de Atenas.

Con sólo una derrota en el Movistar Arena, los hombres de Sergio Scariolo, líderes de la Liga Endesa con un balance de 24-2, disponen todavía de un cómodo colchón de cuatro triunfos sobre el Valencia Basket, segundo, a falta de siete jornadas para el final de la liga.

La Laguna Tenerife logró su clasificación para la fase final de la Liga de Campeones FIBA después de derrotar por cuarenta puntos (99-59) al Galatasaray, en el tercer partido de una eliminatoria que se puso muy complicada.

Ahora, los de Txus Vidorrta, sextos con 16-10, se medirán al Real Madrid con buenas sensaciones y con la intención de sumar un triunfo que los acerque más a los 'play-offs' por el título de la Liga Endesa.