Las claves del Oviedo - Real Madrid:
- La ilusión del Oviedo y el fortín del Tartiere ponen a prueba la evolución y el rodaje del Real Madrid de Xabi Alonso
- Xabi Alonso, sobre la situación de su plantilla: "Hay que estar preparados por si hay cambios"
- El pulso RFEF - Marruecos sigue tras Lamine Yamal y Brahim con los madridistas Thiago Pitarch y Rachad Fettal
Oviedo - Real Madrid |¡¡Finaaaal de la primera parte!!
45'+2' (0-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Jugadores a vestuarios, gana el Real Madrid con el gol de Kylian Mbappé a un Oviedo que no está poniendo en aprietos al conjunto blanco en defensa.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Dos minutos de añadido!!
45' (0-1) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón añadiendo dos minutos más.
Oviedo - Real Madrid |Tratan de reaccionar los de Paunovic
41' (0-1) El Oviedo ha intentado jugar más en campo contrario tras el gol de Mbappé, pero el Real Madrid está haciendo un gran partido en defensa y de momento no le está dando ninguna oportunidad al rival.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Goooool de Kylian Mbappé!!
37' (0-1) ¡¡Se adelanta en el partido el Real Madrid!! Qué pase le metió Arda Güler a un Mbappé que controló de maravillas el balón y le ganó la partida a Aaron Escandell batiéndole por bajo. Pedía el Oviedo una falta previa de Tchouaméni, pero no había nada.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Perdona el conjunto blanco el primero!!
36' (0-0) ¡¡Vaya doble ocasión ha tenido el Real Madrid!! Buena jugada individual de Rodrygo que terminó con un disparo a puerta repele Aaron Escandell, el rechace le llegó a Arda Güler pero la zaga del Oviedo ha evitado el primero.
Oviedo - Real Madrid |¡¡A punto de marcar Mastantuono!!
34' (0-0) ¡¡Ha tenido Franco Mastantuono el primer gol del partido!! Espectacular centro de Arda Güler que encontró el remate forzado del argentino, aunque el balón no encontró portería sí estuvo muy cerca de dar un susto a Aaron Escandell.
Oviedo - Real Madrid |Así fue el penalti que recriminó Mastantuono
32' (0-0) La primera acción polémica en el duelo entre el Real Oviedo y el Real Madrid no ha tardado en llegar. El argentino Franco Mastantuono pidió penalti en una de las primeras acciones de peligro del choque, pero De Burgos Bengoetxea decretó que la acción no era merecedora de pena máxima.
Oviedo - Real Madrid |Mastantuono juega con mucha personalidad
26' (0-0) No se está poniendo nervioso Franco Mastantuono en su primera titularidad con el Real Madrid. El argentino está teniendo mucho acierto en los pases y está cogiendo galones en el medio del campo. Buena primera parte del '30' del conjunto blanco.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Disparo lejano de Valverde!!
22' (0-0) Ocasión para un Real Madrid que si bien está controlando el partido, no está generando mucho peligro en ataque. Es por eso que Valverde ha optado por un disparo lejano, pero su derechazo lo blocó Aaron Escandell.
Oviedo - Real Madrid |No puede salir de su propio campo el equipo local
20' (0-0) El Real Madrid no le está dejando respirar al Oviedo. En cuanto pierden el balón los de Xabi Alonso rápidamente presionan para recuperarlo y los de Paunovic no están consiguiendo salir de su propio campo.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Pide penalti Mastantuono!!
15' (0-0) Incursión en el área del argentino, quejándose de un agarrón de Dani Calvo. No vio nada punible De Burgos Bengoetxea.
Oviedo - Real Madrid |Paunovic cambia el plan de partido
13' (0-0) El Real Oviedo ya no juega en corto, sino que el equipo está optando por los balones en largo ante la alta presión del conjunto blanco. Dominio absoluto del partido del equipo de Xabi Alonso.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Dani Calvo evita el gol de Mbappé!!
8' (0-0) Buena acción de Franco Mastantuono que terminó con un centro al área pequeña de Fede Valverde, y justo cuando Mbappé se relamía los labios para rematar el balón, lo evitó el central del Oviedo.
Oviedo - Real Madrid |Presión alta del conjunto blanco
6' (0-0) A pesar de que el Real Madrid está presionando muy arriba la salida del balón del Oviedo, los de Paunovic están decidiendo arriesgar y salir con el balón jugado.
Oviedo - Real Madrid |¡¡A punto de marcar el primero Rodrygo!!
3' (0-0) ¡¡Vaya arranque de partido por parte de los dos equipos!! Tras la primera ocasión del Oviedo, ahora ha tenido el primero Rodrygo con un disparo que se envenenó tras tocar en un jugador del conjunto carbayón, desvió a saque de esquina Aarón Escandell.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Ha tenido la primera el conjunto carbayón!!
1' (0-0) Saque rápido de los locales, con Ilyas Chaira colándse por detrás de la defensa madridista, pero el portero belga salió del área para repeler el balón.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Carlos Tartiere!! La primera posesión del partido es para el Real Oviedo, empieza yéndose arriba el conjunto carbayón.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
Suena el himno del Real Oviedo al mismo tiempo que saltan los 22 protagonistas al terreno de juego del Carlos Tartiere. El ambiente en las gradas es espectacular.
Oviedo - Real Madrid |El calentamiento de los hombres de Xabi
Los jugadores del Real Madrid están realizando tiros a puerta en estos momentos, el último ejercicio del calentamiento antes de emprender el camino a los vestuarios y prepararse así para el comienzo del partido.
Oviedo - Real Madrid |Cazorla recibe al conjunto blanco
Santi Cazorla vuelve a enfrentarse al Real Madrid en un día histórico para el Real Oviedo, que regresa a Primera División en el Carlos Tartiere tras más de dos décadas. Será un partido especial para el club, para el Tartiere y, sobre todo, para el propio Cazorla.
Pero no será la primera vez que el asturiano esté cerca del escudo blanco. Porque un 27 de agosto de 2008, hace ya 17 años, Cazorla no solo soñó con ser jugador del Real Madrid, durante un día dio por hecho que ya lo era.