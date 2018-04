Tecnología al servicio del deporte: el 'ojo de halcón' y el fútbol

Una notificación al reloj del árbitro es suficiente para saber si la pelota ha traspasado o no la línea de gol. Así resuelve los 'goles fantasma' el ojo de halcón, tecnología que ya se implantó en el tenis hace años. Pero, ¿cómo funciona en el fútbol?

Su sistema se compone de siete cámaras en cada portería, las cuales hacen una imagen en 3D del balón. Este, además, lleva instalado un microchip que asegura con total exactitud si se ha traspasado la línea de gol. Si detecta que se ha sobrepasado la línea, el sistema manda una notificación al reloj del colegiado, que decide si debe pitar gol. Este sistema tiene una gran fiabilidad ya que la diferencia, si un balón entra o no, se puede medir por centímetros.

El árbitro lleva un reloj que le avisa si marcan gol. FIFA

Casi todas las ligas europeas importantes lo tienen: La Premier League inglesa -desde 2013-, la Bundesliga alemana, o la Serie A italiana -ambas lo implantaron en la temporada 2015-2016-. También se utiliza por primera vez, durante esta temporada, en la Champions League y se ha usado en la pasada Copa Confederaciones. España es el único país que aún no ha implantado este sistema en su liga de fútbol, aunque no se cierra en banda a introducir la tecnología en los estadios.

Se sabe que el ojo de halcón es capaz de resolver un partido algo que, sin duda, supone todo un progreso. Os contamos algunos ejemplos en los que la intervención de esta tecnología ha sido clave en un partido:

El ojo de halcón tiene muchos defensores

El avance que supone introducir una tecnología como esta en un deporte como el fútbol es importante. Es por ello que, tanto multitud de aficionados como profesionales que se dedican al fútbol piden a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) la introducción de esta innovación en los campos españoles.

Esta petición se hizo patente en el Barcelona-Deportivo del pasado mes de diciembre. Aunque el equipo culé ganó abultadamente (4-0), el árbitro no concedió gol de Luis Suárez, que debió subir al marcador.

Y la polémica fue monumental. No solo por que el 'no gol' interfiriese en el resultado final de forma directa -que no lo hizo-, sino por lo cerca que estaba este hecho del Real Madrid-Barcelona, a seis días de jugarse. Que ocurriera un error así en un partido tan importante como el Clásico era algo que la Liga de Fútbol Profesional no podía permitirse, ya que la mayoría de las ligas europeas ya están poniendo remedio a estos errores introduciendo la tecnología. Además, con este último ya eran tres los 'goles fantasma' que se tendrían que haber concedido al Barça hasta esa fecha.

La tecnología puede fallar

El objetivo de introducir este sistema en el fútbol es el de resolver problemas y progresar técnicamente para evitar, en gran medida, los 'goles fantasma'.

Aún así, la tecnología no es infalible y, en algunas ocasiones, se puede equivocar. Fue el caso del partido entre el Troyes y el Amiens en la Ligue 1 francesa. En un córner del Troyes, el delantero Hyun-Jun Suk remató de cabeza, estrellando el balón en el larguero. Este rebotó sobre la línea de gol y el ojo de halcón lo dio por válido, mandándole una notificación al reloj del árbitro.

👻Gol fantasma del Troyes🦅El árbitro da gol (le sonó la señal de su reloj) aunque el ojo de halcón demuestra que no entró. Tras el gol fantasma, el balón acabó en la red aunque ya la jugada había finalizado🤪Nueve minutos después, anula el gol fantasmahttps://t.co/fDBpuyo0r3 — Sphera Sports (@SpheraSports) 16 de diciembre de 2017

Ante las protestas de los jugadores del Amiens y tras ver la jugada en un monitor, el referí anuló el gol nueve minutos después. Este fallo -y otros posteriores- propiciaron la decisión de la Liga francesa de suspender el uso de esta tecnología en sus competiciones.

Además de la francesa, la Liga española tampoco cuenta con este sistema, por lo tanto son los criterios del juez de línea y del árbitro los que dictaminan si una jugada termina en gol o no. Aún así, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) disfrutará la temporada que viene del VAR (Video Assistant Refree), un sistema de cámaras que permite la revisión de cuatro tipos de jugadas: goles, penaltis, tarjetas rojas y jugadas en las que sea difícil identificar a algún jugador.

A diferencia del ojo de halcón, el VAR requiere de la interpretación por parte de los asistentes de vídeo y del árbitro. Son dos tecnologías distintas, pero pueden combinarse para conseguir una mayor exactitud. El VAR estuvo presente en el pasado Mundialito de Clubes, aunque no exento de polémica. En el partido que jugó el Real Madrid contra el Al-Jazzira, se anuló un gol a Casemiro, el cual se dio por válido minutos después. Aún así, el colegiado decidió parar el partido y comprobar la jugada a través de los monitores del VAR. Fue entonces cuando localizó un fuera de juego de Benzema y volvió a invalidar el tanto.

El árbitro invalidando el tanto de Casemiro después de consultarlo en el VAR. FIFA

Lo que no ve el ojo de halcón no existe

Aunque no sea exacta en muchas ocasiones, lo cierto es que esta tecnología tiene la capacidad de cambiar el rumbo de un partido y de beneficiar o perjudicar a un mismo equipo en distintas jornadas.

Un buen ejemplo de esto es el que se vivió en la liga holandesa -Eredivise-, en la que solo algunos equipos cuentan con este sistema. Esto significa que, en algunos estadios es la tecnología la que dice lo que es gol, mientras que en otros debe tomar la decisión el árbitro sin ayuda tecnológica.

Pues bien, la temporada pasada se vieron las dos caras de la moneda. En el partido entre el Feyenoord contra el PSV, el primero se vio beneficiado por un gol que el ojo de halcón detectó como válido por centímetros. El Feyenoord ganó el partido 2-1 y se consolidó como líder de la liga holandesa.

La tecnología confirmó el gol del Feeyenord. Youtube

Por el contrario, una semana después, el mismo Feyenoord se vio perjudicado por un 'gol fantasma' que debió subir al marcador pero que no lo hizo, ya que el estadio en el que jugaba, el del Sparta, no cuenta con esta técnica. El balón entró, pero el colegiado no lo vio.

Vea aquí la jugada a partir del minuto 4:33

El fútbol y la polémica van, en muchas ocasiones, de la mano. El ojo de halcón no iba a ser menos, por lo que también ha sido objeto de debate. Aún así, se ha de reconocer que su intervención en un deporte como el fútbol supone un gran avance.