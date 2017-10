The Players Tribune, la inspiración de Piqué y Ramos para crear su nuevo medio

¿Se imaginan que existiese un medio de comunicación en el que Rafael Nadal contase en primera persona las penurias que le hizo pasar la ansiedad en 2015? ¿O en el que Alberto Contador hubiese anunciado su retirada a través de una carta? ¿Qué me dicen de un artículo de Pau Gasol recordando cómo la salida de Rony Seikaly del Barça cambió su vida para siempre? ¿Y de uno de Gerard Piqué exponiendo su visión sobre la cuestión catalana y otro de Sergio Ramos sobre cómo llegó al Real Madrid? No sigamos con elucubraciones: este altavoz para los deportistas va a existir a nivel español y se llamará Power to the Players.

Se preguntarán de dónde viene ese “poder para los jugadores”. Bien, pues la explicación del nombre del portal se encontraba escondida en el Twitter de Piqué, que lo fundará junto a Ramos, hasta que todo acabó saliendo a la luz este miércoles.

Después de que el jugador del FC Barcelona confirmase la asociación empresarial con su homólogo madridista en plena rueda de prensa de la selección española, una foto copó las informaciones sobre el negocio. En ella, el central catalán aparece junto a unas luces de neón que le permitieron descubrir cómo llamar a su futuro retoño periodístico (“diferente, veraz, auténtico y de los jugadores”, como aseguró en plena indignación tuitera el pasado 20 de mayo).

Esta instantánea, utilizada por Piqué como portada del perfil de su red social fetiche, fue tomada este verano en Estados Unidos. Y no en cualquier lugar, sino en la sede de la fuente mediática de la que van a beber el instigador de Power to the Players y todos quienes decidan colaborar en su proyecto: The Players Tribune, el medio de referencia hecho por y para los deportistas a nivel mundial. El espacio donde pueden comunicar, abordar y escribir lo que quieran sin ningún tipo de ataduras.

Operativa desde el 1 de octubre de 2014, esta suerte de tribuna de las estrellas del deporte ante el resto de mortales prometía ser un éxito desde el inicio de su actividad. Por lo innovador de esa propuesta de dar la voz más absoluta y directa a los protagonistas de lo que sucede en el terreno de juego y por la identidad de su fundador, Derek Jeter.

Como a algunos les sonará a chino el nombre, mejor que hable su palmarés: 14 presencias en el All-Star de la MLB de béisbol, cinco campeonatos de las Series Mundiales, cinco Guantes de Oro (MVP en su posición), cinco Bates de Plata (mejor jugador ofensivo de su posición), dos veces ganador del premio Hank Aaron (mejor bateador), una vez ganador del premio Roberto Clemente (jugador más deportivo y comprometido con la comunidad) y capitán de los icónicos New York Yankees entre 2003 y 2014 (único equipo en el que militó desde su debut profesional en 1995). Es decir, se trata de toda una leyenda de las grandes ligas estadounidenses.

Poco después de retirarse, Jeter fue el cicerone perfecto para reunir las firmas de los mejores deportistas de su país, y más tarde del mundo, en un único lugar. De hecho, The Players Tribune adquirió fama universal cuando un buen amigo del exjugador de béisbol, Kobe Bryant, escribió allí para hacer oficial su adiós al baloncesto un 29 de noviembre de 2015. No es la única estrella de la NBA que ha publicado en la web. Hay ejemplos a patadas, porque la canasta gana por goleada a cualquier a otra disciplina en lo que a participantes en el medio, regulares o invitados, se refiere.

Paul Pierce y Steve Nash también anunciaron su retirada en esta página. Kevin Love la empleó para confirmar que seguía en los Cleveland Cavaliers. Otro Kevin, Durant, para ratificar su llegada a los Golden State Warriors. Gordon Hayward habló sobre su traspaso a los Boston Celtics e Isaiah Thomas se despidió de la misma franquicia.

Lamar Odom se abrió de par en par para contar cómo las drogas estuvieron a punto de matarle y Blake Griffin describió sin tapujos el racismo del expropietario de Los Angeles Clippers, Donald Sterling. Jason Collins narró cómo fue una carrera marcada por la homosexualidad y su tocayo Kidd decidió retrotraerse a los tiempos en los que acababa de llegar a la liga. Shaun Livingston firmó un diario sobre la recuperación de la lesión que pudo dejarle sin baloncesto, y una pierna, en 2007, mientras que Nikola Jokic decidió sumergirse en la realidad de su deporte en Serbia.

La carta de la retirada de Kobe Bryant es una de las historias más famosas de TPT. The Players Tribune

Pero los anuncios importantes y las historias personales o de superación (columna vertebral de un The Players Tribune también nutrido de vídeos, podcasts, fotogalerías y encuestas, sin olvidar las causas benéficas en ocasiones señaladas) no sólo lo hacen los baloncestistas. Esta misma semana, Cristiano Ronaldo repasó su carrera en el fútbol, como antes hicieron Marcelo y Dani Alves. Ivan Rakitic contó la imperdible historia de cómo conoció a su mujer y Arjen Robben escribió una carta para su yo de juventud.

Más allá del deporte rey, Tiger Woods desmintió lo publicado en una entrevista que supuestamente concedió y resultó ser falsa; Billie Jean King habló de cómo ella y otras ocho mujeres fundaron la WTA que rige el tenis femenino; Fernando Alonso expuso los motivos que le llevaron a disputar las 500 Millas de Indianápolis; el jugador de hockey sobre hielo Patrick O'Sullivan reveló la mala niñez que pasó por culpa de su padre; incluso Olofmeister, una eminencia de los E-sports, tuvo un espacio para contar cómo se gana la vida jugando al Counter-Strike.

Ya con algunos anunciantes de renombre (Porsche, Powerade, Dove, Toyota, Red Bull), no es de extrañar que surjan iniciativas para exportar el modelo de negocio de The Players Tribune. Piqué, sobre todo, está decidido a crear algo similar en el mundo hispano. Sin buscar el click a toda costa ni faltar a la verdad, con la calidad como estandarte. O, al menos, esa es su intención.