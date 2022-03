¿Por qué tu perro te mira mientras hace caca?

En España, los perros son la primera opción a la hora de tener una mascota en el hogar. Si nunca has tenido perro puedes pensar que estos tienen determinados comportamientos que consideras "raros" o "extraños". Sin embargo, la mayor parte de las actitudes de los perros tienen un significado o explicación. Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que tu perro te mire mientras hace caca? Parece algo extraño, pero existe un motivo, que te damos a continuación.

¿Por qué mi perro me mira cuando hace caca?

Según Experto Animal, hay que tener en cuenta que nuestros perros conservan "ciertos comportamientos instintivos y conductas inherentes a su especie". De hecho, en un hábitat silvestre, el momento de hacer caca es muy delicado para los animales, es decir, significa ser más vulnerables a numerosos riesgos del entorno, como el ataque de los depredadores.

Aunque nuestros perros ya no estén sometidos a los peligros de los depredadores, estos siguen conservando este "estado de alerta" mientras hacen caca. Además, hay que tener en cuenta que para conseguir defecar u orinar, el perro debe adquirir una posición específica con su cuerpo y emplear cierto grado de esfuerzo. Todo esto implica que todos sus sentidos no podrían estar puestos en el entorno como de costumbre. Fue la experta Mary Friedman, quién dijo para The Dodo que "la posición para hacer caca es vulnerable para los perros."

Esta es una de las razones por la que los perros suelen buscar lugares reservados y poco expuestos para dejar allí sus deposiciones. Sobre todo, ocurre en el caso de perros inseguros. Solo algunos perros muy seguros de sí mismos no buscan lugares escondidos para defecar y utilizarán las heces como una forma más de marcaje.

En definitiva, si tu perro te mira mientras defeca es porque tu presencia le ayuda a sentirse más protegido y menos vulnerable a las posibles amenazas del ambiente externo. El perro sabe que tú estás ahí para vigilar el entorno y eso le da seguridad y tranquilidad.

En ningún caso el perro siente vergüenza por hacer caca delante de nosotros, como muchas personas piensan. Según Experto Animal, el sentimiento de vergüenza y la concepción de que las necesidades fisiológicas como algo privado son conceptos creados por los seres humanos. De hecho, así lo explica la veterinaria Kathryn Primm.

