¿Cuáles son los cuidados de un chihuahua?

El chihuahua es una raza de perro que procede México y es descendiente del Techichi, cuya existencia se remonta probablemente a la época de los mayas, aunque su registro más antiguo data del siglo IX. En España, se trata de una de las razas de perros pequeños más populares y que son más frecuents en los hogares, sobre todo, porque son bastante fáciles de cuidar, más allá de lo que se pueda crear. ¿No sabes cuáles son los cuidados necesarios de un chihuahua? Aquí te lo contamos.

¿Qué come un chihuahua?

En primer lugar, hay que tener en cuenta las características de estos perros. Los chihuahuas son perros de pequeño tamaño, con orejas largas y rectas. Su altura varía entre 15 y 25 cm y su peso entre 1,5 y 3 kg, aunque algunos llegan a pesar hasta 4,5 kg o más. Esto es importante para tener en cuenta su alimentación. El chihuahua debe comer comida especial para perros pequeños. Hay varias marcas que comercian este tipo de alimento.

Para que lleve una alimentación correcta, es importante no mezclar su pienso con la comida típica de las personas, puesto que esto supondrá que no quiera comer su comida específica, que ya está balanceada nutricionalmente para su salud. También hay que tener en cuenta que no debe comer muchas chuches o premios, puesto que son perros que suelen estar mucho en casa y no queman toda energía que consumen.

¿Cómo bañar a un chihuahua?

Dependiendo de la raza, cada perro necesitará uno o más baños al mes. En el caso de los chihuahuas, sería suficiente con una vez al mes. De hecho, si lo lavas más a menudo, puedes provocar sequedad en la piel y la aparición de caspa. Hay que tener especial cuidado con las orejas, pues si le entra agua sufre el riesgo de padecer alguna infección.

También es importante que lo cepilles regularmente. Hay chihuahuas de pelo largo y también de pelo corto, y en el caso de aquellos de pelo largo, será necesario un mayor cuidado. También hay que cepillarle los dientes y hacerle una revisión anual de la boca. De hecho, es bastante frecuente que los chihuahuas tengan problemas de salud bucal.

¿Cómo cortar las uñas a un chihuahua?

Al igual que con los baños, es importante cortarle las uñas al menos una vez al mes. Si no te atreves, puedes acudir a tu veterinario para que le corte las uñas a tu chihuahua.

¿Cuántas veces al día paseo a mi chihuahua?

Todos los perros adultos (y los chihuahuas también) es importante que paseen al menos tres veces al día. Cuando son cachorros deberías sacarlo unas cinco veces al día para evitar que haga sus necesidades en el hogar.

¿Cuánto frío soporta un chihuahua?

En el caso de los chihuahuas el "clima potencialmente peligroso" es -4°C (ocurre lo mismo para perros pequeños). En el caso de los perros medianos, -4°C a -9 ° C, y para perros grandes -9°C.

Para sacar a los perros pequeños a la calle sería importante abrigarlo bien en caso de que el frío sea extremo, como puede ocurrir en invierno. Si vives en un lugar en el que nieva mucho, deberás tener mucha precaución.

¿Cómo cuidar un cachorro de chihuahua?

En primer lugar, el cachorro necesitará una dieta equilibrada. Concretamente, necesitará un pienso de calidad adaptado a sus necesidades, las propias de un cachorro de perro de raza pequeño. Desde el principio tendrás que medir muy bien las raciones para evitar el sobrepeso. Se recomienda la utilización de pienso seco.

En segundo lugar, necesitarás comenzar con el entrenamiento lo antes posible. Deberá aprender a hacer sus necesidades básicas en casa, de la misma forma a responder a las señales básicas. Tampoco podemos olvidar que tu perro necesitará socializar de forma adecuada, para evitar que desarrolle comportamientos agresivos, tal y como suele ocurrir con los chihuahuas.

