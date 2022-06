Los nombres de gatos más bonitos y originales

Los españoles siguen prefiriendo a los perros antes que a los gatos. De hecho, en España, los gatos son la segunda opción más frecuente a la hora de tener una mascota en el hogar. Si estás pensando en adoptar un gato, ya sea hembra o macho, puede que tengas problemas a la hora de escoger un nombre original. La elección del nombre es importante porque hay que tener en cuenta que los gatos aprenden su nombre y responden si llamados así. Por eso, si quieres llamar a tu felino de una forma bonita y a la vez llamativa, aquí te damos una lista con nombres de diversas temáticas y clases. Algunos nombres de famosos, dioses, lugares...

Lista de nombres originales para gatos macho

Si vas a tener un gato macho y no sabes qué nombre ponerle, en esta lista tienes nombres muy diferentes entre sí, pero muy originales. Te damos opciones con todas las iniciales y en varios idiomas.

- Alex

- Charlie

- Coco

- Cosmo

- Felix

- Figaro

- Fluffy

- Gatsby

- Harry

- Jack

- Jasper

- Julius

- Leo

- Lucky

- Luigi

- Max

- Micio

- Milo

- Oliver

- Oreo

- Oscar

- Rocky

- Romeo

- Sammy

- Shadow

- Simon

- Sonny

- Tiger

- Toby

- Tom

- Zeus

- Thor

- Ade

- Loki

- Odino

- Anubi

- Amon

- Ra

- Horus

- Bambi

- Bolt

- Olaf

- Simba

- Tarzan

- Mushu

- Baymax

- Igor

- Boris

- Ivan

- Lev

- Homer

- Spock

- Buffy

- Kermit

- Dean

- Spike

Lista de nombres originales para gatos hembra

En caso de que vayas a adoptar a un gato hembra, aquí te damos nombres muy bonitos y significativos para tu felino. Algunos son más conocidos que otros, pero con estas opciones evitarás llamarla con el típico nombre de Kitty.

- Alice

- Bella

- Briciola

- Chloe

- Daisy

- Eve

- Fiona

- Kiki

- Kitty

- Lady

- Lilly

- Lisa

- Lola

- Lucy

- Luna

- Mia

- Mina

- Molly

- Nala

- Pallina

- Pearl

- Princess

- Rose

- Ruby

- Sissy

- Stella

- Susi

- Trilly

- Xena

- Zelda

- Atena

- Era

- Afrodite

- Freya

- Minni

- Aurora

- Elsa

- Shang

- Lilli

- Lilo

- Sasha

- Nikita

- Katia

- Alina

- Vera

- Misha

- Yuri

- Arya

- Joker

- Xena

- Sherlock

¿Cómo elegir un buen nombre para un gato o gata?

Para escoger el nombre correcto para un gato hembra o macho, es importante esperar a conocerlo. A veces esto es díficil puesto que una vez que sabes que vas a adoptar un gatito, es difícil contener la ilusión. Sin embargo, puede que hayas pensado un nombre y luego, al ver al animal, no te cuadre en absoluto por su personalidad.

También es importante saber que hay que evitar los nombres demasiado largos, salvo en el caso en que en la cotidianidad se use su versión abreviada. Lo mejor para que el gato sea capaz de aprenderse su nombre es que este sea sencillo y cortito



De la misma forma el nombre no debe ser similar a cualquier otra palabra que utilicemos para hacer referencia a otra cosas. El nombre elegido no tiene que coincidir con los nombres de otros miembros de la familia, mascotas incluidas. También debemos evitar elegir un nombre similar a las palabras llave para la obediencia como "no", "comida", "ven", "sienta"...

Para escoger un buen nombre es importante tener en cuenta que las consonantes que se pronuncian con un golpe de aire son más fáciles de escuchar e identificar para un minino y hay que privilegiarlas en el nombre.

¿Cómo consigo que mi gato se sepa su nombre?

1. Repite muchas veces su nombre. Lo principal para que un gato se sepa su nombre es repetirlo constantemente. Lo que hay que hacer es decir el nombre del felino y luego dale un premio, para que lo identifique y lo asocie con algo positivo.

2. Haz sesiones de entrenamiento. Las sesiones de entrenamiento no deben durar más de 10 minutos para evitar que tu minino se aburra y pierda la concentración. De la misma forma, lo mejor es hacer siempre el entrenamiento a las mismas horas para crearle una rutina.

3. Prémiale con snacks sabrosos. Siempre y cuando tu gato responda positivamente al entrenamiento, debes darle premios que le gusten y que sean aptos para su dieta en particular.

Es muy importante tener paciencia y no desesperar. Si a tu gato le está costando aprender su nombre, puede que sea porque es demasiado cachorro aún y no presta atención a tus clases. Para conseguirlo, deberás seguir insistiendo con entrenamientos rutinarios. También puedes recurrir a un educador profesional.

