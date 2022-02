¿Los gatos pueden tener ansiedad?

En España durante el 2020 se registraron aproximadamente 3,8 millones de gatos como animal de compañía, de tal manera que son la segunda mascota más elegida en los hogares. Sin embargo, en muchas ocasiones desconocemos cómo cuidar correctamente a nuestro felino, dado que son animales muy sensibles y susceptibles, de tal forma que son muchas las situaciones que les puede llevar a experimentar ansiedad o estrés. Aquí te hablamos de cómo los gatos sufren ansiedad y cómo podemos evitarlo.

¿Qué es la ansiedad en gatos?

Según Experto Animal, esto sería: "Una respuesta de miedo exagerada ante un estímulo que el gato percibe como peligroso, aunque realmente no lo sea, por ejemplo, la mudanza que hemos mencionado." La ansiedad en los gatos puede ser:

- Generalizada, cuando el gato está permanentemente estresado sin que pueda identificarse una única causa.

- Territorial, si por cualquier motivo, como la mudanza, desaparecen las marcas con las que el gato ha delimitado su entorno.

- Interespecífica, que se produce cuando el gato pierde los rituales que lo tranquilizaban y que realizaba con sus cuidadores, como puede suceder al cambiar de hogar.

- Intraespecífica, en este caso el problema se da con otros gatos, no con personas.

- En lugares cerrados, que hace referencia a gatos de interior que viven en ambientes carentes de los estímulos suficientes.

- Por enfermedad.

Causas de la ansiedad en gatos

Son muchas las causas que pueden producir ansiedad (en sus distintas formas) en los gatos, puesto que, como decíamos, son animales muy sensibles y susceptibles a muchos estímulos o factores externos. Aquí te nombramos, según Experto Animal, las principales causas de la ansiedad en nuestro felinos:

- Un hogar sin estimulación puede estar en el origen de la ansiedad, al igual que, paradójicamente, no proporcionarle nuevas experiencias. Si tu gato no tiene juegos, rascadores u otros tipos de estimulación, se sentirá aburrido y en consecuencia, estresado.

- Arenero inadecuado que no cubre las expectativas del gato, por lo que no lo usa.

- Número insuficiente o mala colocación de comederos o de bebederos en hogares con más de un gato.

- Todo tipo de cambios en el hogar, ya sean de mobiliario o mudanzas, o la llegada de otros animales o personas.

- Problemas de manejo, que suelen darse cuando no conocemos la psicología felina, no respetamos las necesidades del gato, los castigamos, etc.

- Patologías orgánicas, en cuyo caso es necesario acudir al veterinario.

Síntomas de ansiedad en gatos

Para que puedas identificar si tu gato tiene ansiedad o no, te contamos cuáles son los principales signos físicos de la ansiedad en gatos:

1. Taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardiaca.

2. Taquipnea o respiración acelerada.

3. Jadeo.

4. Heces blandas o diarrea.

5. Vómitos.

6. Dilatación de las pupilas y ojos muy abiertos.

7. Orejas hacia atrás.

8. Hipersalivación.

9. Deglución de saliva continuamente y relamido de los labios.

10. Temblores.

11. Andar agazapado y tumbarse como en cuclillas sobre el pecho, dando coletazos.

12. Maullidos agudos.

¿Cómo ayudar a un gato con ansiedad?

Aquí te contamos, según Experto Animal, las formas que existen para poder ayudar a un gato y su ansiedad. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que siempre hay que acudir a un profesional.

1. El enriquecimiento ambiental, esto es, la incorporación de juguetes interactivos, rascadores verticales, estanterías a las que trepar y, en general, cualquier elemento que permita que el gato se desarrolle.

2. El arenero, los comederos, bebederos y áreas de descanso o juego tienen que estar bien distribuidas por toda la casa y en número suficiente.

3. La atención. No por ser gatos podemos prescindir de dedicarles tiempo y cuidados. Esto no quiere decir que debamos invadir su espacio.

4. Las feromonas sintéticas apaciguadoras en espray o en difusor.

5. Los alimentos que contienen ingredientes conocidos por sus propiedades ansiolíticas, como las alfa-casocepinas o el triptófano, o beneficiosas para los daños de la ansiedad.

