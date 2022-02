Las canciones en inglés que tienen palabras o frases en español

En España se escuchan todos los géneros (pop español, pop internacional, reguetón...) y sobre todo, se escuchan canciones tanto en inglés, como en español, como en "spanglish", esa mezcla entre español e inglés que ya es tan popular hoy en día. De hecho, según el estudio de 2012 'A Spanglish Revolution', realizado por Paulina Pisarek de la Universidad de Ottawa, el uso del spanglish en las canciones que llegaron al top 100 de Billboard aumentó considerablemente en la década de los 2000 cuando aparecieron 62 temas en esta lista de popularidad estadounidense.

A continuación te damos una lista de temas muy famosos que pueden estar escritos en español o en inglés como lengua primaria, pero que luego contienen frases o palabras en la otra lengua.

Lista de canciones que mezclan español e inglés

1. "Shape of you" (Ed Sheeran y Zion & Lennox)

Frase destacada: “El Club no es el mejor sitio para encontrar el amor (no, no)/Yo me jugaría todo para que conmigo se de a un shot/no llegues solo en busca de ti ya me imagino lo que vamo a hacer/sé que andas sola en busca de mí, yo lo sé”

2. "Should I Stay or Should I Go" (The Clash)

Frase destacada: "(...) pero me tienes que decir... Should I stay or should I go?"

3. "Safari" (J Balvin ft. Pharrell, BIA, Sky)

"Frase destacada": "Lo que me gusta. You know I like it when tú estás fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho".

4. "Mentirosa" (Mellow Man Ace)

Frase destacada: "Today you told me something y mañana es otra cosa".

5. "Chico Latino" (Geri Halliwell)

Frase destacada: "Show me where, I need to go dónde está mi chico latino".

6. "Bailamos" (Enrique Iglesias)

Frase destacada: "Bailamos, I want to live this life forever, bailamos. Te quiero, amor mío, te quiero".

7. "Caress Me Down" (Sublime)

Frase destacada: "Sus padres, sus tíos, me trataron matar... but they did not get too far. Un poco después tuve que regresar, con un chingo de dinero cause you know I'm a star".

8. "Addicted to you" (Shakira)

Frase destacada: "Baby I'm addicted to you y quiero que te dejes querer".

9. "Loca People" (Sak Noel)

Frase destacada: "¡Johnny, la gente está muy loca! What the fuck?"

10. "Welcome to Tijuana" (Manu Chao)

Frase destacada: "Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana".

11. "Latin Lingo" (Cypress Hill)

Frase destacada: "Como ejemplo, check the tempo".

12. "Taco Grande" ('Weird Al' Yankovic)

"Frase destacada": "I love to stuff my face with tacos al carbón with my friends, or when i'm all alone. Yo tengo mucho hambre y ahora lo quiero un burrito ranchero".

13. "Abarajame" (Illya Kuryaki and the Valderramas)

"Frase destacada": "You know about me, you know about me cara, tú sabes, me pateas y yo no digo nada".

14. "Looking for Paradise" (Alejandro Sanz y Alicia Keys)

Frase destacada: "I'm singing for somebody like you, sorta like me, baby / Yo canto para alguien como tú. Pon la oreja, nena".

15. "La Raza" (Kid Frost)

"Frase destacada": "This for la raza, raza, raza, raza".

16. "La Isla Bonita" (Madonna)

"Frase destacada": "(...) All of nature wild and free. This is where I long to be: la isla bonita".

17. "I Know You Want Me" (Pitbull)

Frase destacada: "One-two-three-four-uno-do'-tres-cuatro / Rumba / Ella quiere su rumba".

18. Chiquitita (ABBA)

Repite constantemente la palabra "chiquitita" que, además, titula la canción.

19. Señorita (Camila Cabello)

Frase destacada: "I love it when you call me señorita".

20. Sofía (Clairo)

Sofía es el nombre que titula la canción y que se va repitiendo a lo largo de todo el tema.

21. Barcelona (Ed Sheeran)

La canción se titula "Barcelona" y repite el nombre de la ciudad española a lo largo de todo el tema. Algunas de las frases destacadas son las siguientes: "And let's pretend we're dancing in the street/In Barcelona".

22. Isla de Encanta (Pixies)

Pixies es una banda de rock alternativo formada en 1986 en la ciudad de Boston, Estados Unidos y sin embargo, tienen esta canción cuya letra es la mayor parte en español.

23. Corazón de Oro (Rancid)

Esta canción está escrita en su totalidad en inglés, pero titulada en español.

24. Cabrón (Red Hot Chili Peppers)

La letra de esta canción está escrita en inglés, aunque repite la palabra castellana "cabrón" a lo largo del tema, y además, está titulada de la misma forma.

25. Viva la Gloria (Green Day)

Utiliza la palabra "Gloria" a lo largo de la canción, así como la frase "Gloria, viva la Gloria".



26. El Comandante (Cracker)

De la misma forma, "el Comandante" es una frase que se repite constantemente en la canción, aunque esté escrita en inglés.

