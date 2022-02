¿De dónde viene el refrán español 'La curiosidad mató al gato'?

En español o castellano posee muchas expresiones muy curiosas y qué usamos mucho sin conocer su origen, como, por ejemplo, ¿qué significa la expresión española 'tener más hambre que el perro de un ciego'? También hay otros muchos refranes que usamos en español sin saber lo que significan. La RAE define refrán como "Dicho agudo y sentencioso de uso común." A continuación te hablamos del siguiente refrán: ¿Qué significa "La curiosidad mató al gato"?

El origen del refrán 'La curiosidad mató al gato'

Esta expresión tiene su origen en Inglaterra durante el siglo XVI. Allí se escuchó por primera vez la frase original, que era en inglés "care killed the cat". Su traducción literal al español sería "la preocupación mató al gato". Sin embargo, poco después se cambió por "care killed the cat" por "curiosity kills a cat" por el propio avance etimológico del idioma.

¿Cuál es el significado de esta frase? Concretamente, el significado de esta expresión es que las preocupaciones, la ansiedad y el estrés pueden llevar consigo problemas físicos o mentales que se reflejarían a largo plazo. Sin embargo, ¿por qué se escogió a los gatos para representar esta metáfora? Pues, sin duda, porque los felinos destacan por su sigilo y cautela.

Se busca hacer una analogía entre el "gato" y el "peligro", en tanto que estos suelen ser animales que se exponen al peligro en numerosas ocasiones. Son atrevidos, aventureros... De hecho, hasta en los hogares destacan por esconderse en rincones, subirse a lugares elevados e incluso tirarse desde ellos.

En consecuencia, resultó bastante acertado haber usado "curiosidad" en lugar de "preocupación" porque los gatos también destacan por la necesidad de querer saciar su curiosidad.

También llama la atención que durante el siglo XX se comenzó a usar una nueva versión de la famosa frase: "La curiosidad mató al gato pero la satisfacción lo trajo de vuelta”. ¿Qué significa este nuevo refrán? Significa que en ocasiones el riesgo está bien, incluso que hay que arriesgarse, aún si existen peligros porque la preocupación excesiva no es buena. En inglés sería: "Curiosity killed a cat; but satisfaction brought it back".

Como dato curioso, la primera constancia escrita de "Care killed the cat" aparece en la obra de teatro Every Man in His Humor, escrita por el dramaturgo británico Ben Jonson en el año 1598. Además, en 1596 sería incorporada por William Shakespeare en su famosísima obra Mucho ruido y pocas nueces (‘Much ado about Nothing’). Esta última expresión significa que en ocasiones se concede mucha importancia a algo que no la tiene.

