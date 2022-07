El mapa que muestra las expresiones y tópicos más comunes de cada provincia de España

España destaca por su riqueza cultural. Se trata de un país que posee distintas costumbres y tradiciones dependiendo de donde nos encontremos, aunque haya una base cultural común para todos, establecida, sobre todo, a través del idioma español. Sin embargo, en ocasiones ocurre que en el norte de España nos encontramos con costumbres culturales que el sur no tiene, y de la misma forma ocurre con las distintas comunidades autónomas. Esta puede ser una curiosidad sobre España que mucha gente no conoce, debido a que hay países que son más homogéneos culturalmente que otros. Si quieres conocer estas peculiaridades, aquí te hablamos de expresiones y tópicos más comunes de cada provincia.

En este caso, ha sido los usuarios de Internet los encargados de elaborar mapas que caricaturizan las diferentes culturas que encontramos a lo largo de la Península Ibérica. Se ha creado una corriente de "memes" que lleva a distintas personas a crear mapas de diferentes regiones españolas, desde Galicia a Castilla-La Mancha, pasando por Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana o Asturias, con el objetivo de bromear o hacer humor sobre las cosas típicas de estas provincias.

Andalucía

En este mapa, el usuario ha hecho distintas divisiones en cuanto a las preferencias de los andaluces. De forma humorística, divide a Andalucía según las preferencias en torno al voto, los acentos, la cerveza, si conducen bien o no... O incluso si se sienten o no españoles.

Madrid y las Castillas

En este caso, el usuario de internet (que lo ha compartido a través de Twitter) ha hecho un mapa muy curioso en el que incluye a Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se marca a las provincias como Guadalajara, Cuenca, Ávila, Segovia, Soria, Palencia y Zamora como "provincias con más población ahora que hace 200 años". En el resto de territorios se señala que son los que "donde aún vive gente".

Por otro lado, se divide el territorio entre los que son laístas y los que no. El "laísmo" incluye a Madrid, la mayoría de Segovia, Ávila y Toledo. En cualquier caso, esto no es algo que solo se dé en esta zona, pero, en cualquier caso, se puede aprender a cómo evitar el leísmo, el laísmo y el loísmo.

11.-Y sea lo que fuere no conviene olvidar los Païses Madrileños pic.twitter.com/VBImD7Z8mQ — Unamuno 2.0 (@UnamunoAgain) April 7, 2018

Galicia

Con respecto a Galicia, el usuario ha creado ocho diseños diferentes para marcar diferencias entre las distintas zonas gallegas. En primer lugar, la división se marca en función de si se come "buen pulpo" o "mal pulpo". Luego, tenemos una división en función de si la región se considera más "Galicia" o "Portugal". También hace un mapa en función de si hay mucha o poca gente viviendo en la zona o solamente hay vacas. No olvidemos un mapa diviendo al mapa en función de si es Galicia o A Coruña. Más allá de esto, continúa con divisiones humorísticas y graciosas.

Galicia

Cataluña

En este caso nos encontramos mapas que dibujan los tópicos catalanes. Aquí las diferencias van entre los que hacen balconing o no; los que quieren ver vacas o no; los que usan el catalán correctamente o no... También se establecen diferencias políticas así como aquellos que odian a los madrileños, y aquellos que no.

Cataluña

