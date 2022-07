Por qué los perros siempre recuerdan a sus dueños

Es oficial, en España hay más perros que niños. Entre otros motivos porque son animales ideales con los que crear un vínculo fuerte en el tiempo... De hecho, ¿un perro puede olvidarse de su dueño? Esta pregunta puede ir ligada a otra: ¿Cuánto dura la memoria de un perro? Para lo que no lo sepan, los canes poseen una memoria a largo plazo y también una a corto plazo, así como una memoria asociativa, que es más potente que su capacidad de retención. De tal forma que sabemos que los perros sí que tienen memoria, pero no como la humana, siendo la memoria asociativa la más frecuente en ellos. Sin embargo, hay cosas que son imposibles de olvidar para ellos. ¿Somos los humanos parte de esa parte inolvidable?

¿Por qué los perros nunca olvidan a sus dueños?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los perros tienen una memoria a corto plazo (también llamada memoria de trabajo) y también una memoria a largo plazo. Sin embargo, estos apenas usan su memoria a largo plazo, sino que su memoria es principalmente, asociativa y basada en momentos de su presente. Es decir, los perros no viven en el pasado, sino que para ellos solo existe el presente.

En lo que tiene que ver a su memoria a largo plazo, esta se vincula con recuerdos de algunos hechos significativos que haya vivido el can. Esto tiene que con experimentos y estudios que han demostrado que los perros son capaces de reaccionar positivamente cuando se reencuentran con animales con los que han convivido, y de forma muy especial, cuando se han reencontrado con sus antiguos dueños.

Como los perros no pueden pensar en el pasado, si un can recuerda a un dueño que ya no está presente en su vida lo hará por asociación, no por decisión propia. Es importante tener en cuenta que los perros no viven como nosotros. Así lo explica Experto Animal: "Los perros viven el momento. Cuentan con la capacidad de aprender a vivir todos los días con lo que tienen."

Los perros recuerdan a sus dueños a través de su capacidad sensorial. Esto tiene ver con que, por ejemplo, tu can puede recordarte si olfatea algo relacionado con las vivencias que habéis tenido juntos. Es entonces cuando en su mente aparece la percepción simbólica que tiene de ti.

De la misma forma, Experto Animal explica que un perro puede llegar a experimentar un duelo por la perdida de su cuidador. "El vínculo que se llega a establecer entre perro y cuidador es muy profundo. Si para nosotros la muerte de nuestro perro supone un duro golpe, no es raro que los perros también pasen su propio duelo."

Los perros interpretan lo que sucede a través de la información que recogen de las personas. cuenta Experto Animal que: "Además, hay que saber que ellos son expertos en la lectura de nuestro lenguaje corporal. Esto quiere decir que, aunque no hayan presenciado el fallecimiento o no lo entiendan como tal, sí perciben que la familia sufre y ese dolor llega hasta ellos."

En definitiva, los perros cuentan que un perro no va a olvidar nunca a su cuidador fallecido. Sin embargo, los perros son expertos en adaptarse a las circunstancias. De esta forma, pueden acostumbrarse a disfrutar de la vida sin esa persona importante de su vida, siempre y cuando encuentre otra familia que se haga cargo de sus necesidades y se preocupe por su bienestar.

