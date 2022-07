Todo lo que no debes hacer si te pica una garrapata

En España existen más de 50 especies de garrapatas, pero hay una especialmente peligrosa del género Hyalomma que transmite el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, una enfermedad que es mortal para una media de entre el 10% y 15% de los infectados. Las garrapatas son bastante frecuentes en verano, por lo que es importante conocer unas pautas de primeros auxilios tanto para saber cómo intervenir en caso de picadura, como para evitarlas y así no tener que enfrentarse a ningún problema. Su gravedad se vincula, sobre todo, a la enfermedad de Lyme, en cuyo caso es necesario que la garrapata esté adherida a la piel de la persona durante al menos 36 horas.

Primeros auxilios con garrapatas

No pierdas el tiempo. Lo más importante para evitar males mayores es identificar a la garrapata lo antes posible para poder extraerla con rapidez. Es crucial quitar la garrapata de inmediato y con cuidado. Para ello, debemos utilizar tenacillas o pinzas pequeñas de punta fina para agarrar la garrapata lo más cerca posible de la piel. Luego, saca suavemente la garrapata con un movimiento ascendente lento y constante.

Evita arrancar la garrapata de golpe. No debemos arrancar de golpe la garrapata. Esto tiene que ver con que si se ejerce demasiada fuerza sobre una garrapata sus dientes retrógrados, que funcionan con un sistema similar al de un ancla, pueden partirse y quedarse en la piel, dando lugar a posibles infecciones. Si eso sucede, habrá que acudir a un hospital, puesto que esos dientes que se han quedado en la piel deben ser extraídos con un bisturí o una aguja.

La forma correcta de extraer la garrapata es usar unas pinzas de punta estrecha, que sirven para sujetarla por su zona bucal, lo más cerca posible de la piel del hospedador. Una vez agarrada con las pinzas, hay que realizar una extracción perpendicular muy lenta pero continua, como ya se explicaba anteriormente.

No reventar, quemar o cortar su cuerpo. Tampoco se debe quemar o cortar su cuerpo, puesto que, de ser así, se podría producir la inoculación de fluidos infecciosos en el organismo del portador, es decir, de la persona a la que la garrapata ha picado.

No uses vaselina, esmalte de uñas ni cerillas calientes para quitar garrapatas. Lo más importante es usar agua tibia y jabón, alcohol para frotar o un exfoliante con yodo. Las manos deben estar limpias para proceder a la extracción de la garrapata. Los remedios caseros tradicionales no son efectivos, de hecho, pueden ser contraproducentes. Pueden servir para asfixiar al insecto, pero no sin riesgos, ya que durante la agonía se acelera la regurgitación de las bacterias que han entrado en la sangre.

Recuerda acudir al médico si experimentas síntomas como dolor de cabeza intenso, dificultad para respirar, parálisis y palpitaciones cardíacas. De la misma forma, acude al hospital si ocurre lo siguiente:

- No es posible eliminar la garrapata por completo.

- El sarpullido se hace más grande.

- Presentas signos y síntomas similares a los de la gripe.

- Crees que el sitio de la picadura está infectado.

