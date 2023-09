Estos son alimentos que nunca debes guardar en un recipiente de plástico

La mayoría de los españoles que trabajan en una oficina recurren a los típicos tuppers para llevar sus comidas semanales. Además, normalmente, solemos optar por loncheras de plástico, puesto que son más baratas que las de cristal, y también más cómodas de transportar. Sin embargo, ¿sabías que hay alimentos que no debemos guardar en recipientes de plástico? Te contamos cuáles y el motivo.

Frutas y verduras

En primer lugar, no se debería guardar en recipientes de plástico ni las frutas ni las verduras. Lo que ocurre es que pierden sus propiedades porque se ablandan, de tal forma que cualquier fruta o cualquier verdura en un tupper de plástico perderá vitaminas. Lo mejor será conservarlos en recipientes de cristal para permitir que conserve todas sus propiedades.

Frutas y verduras iStock

Leche y derivados

Lo mismo ocurre con la leche y sus derivados (queso, yogurt...). Lo que ocurre en estos caos es que esto puede generar cambios de temperatura que podrían cortar la leche y provocarnos malestares estomacales por la proliferación de bacterias.

Leche y sus derivados iStock

Sopas

En el caso de las sopas lo más recomendable es meterlo en recipientes de cristal. En caso de que quieras guardarla en tuppers de plástico, deberás asegurarte de que el líquido esté ya frío, para evitar la misma proliferación de bacterias que con el ejemplo del quesos y sus derivados.

Sopas iStock

Salsas

Al igual que con las sopas, no se deben conservar las salsas en recipientes de plástico, sobre todo, en aquellos casos en los que la salsa está preparada a base de leche o de huevo.

Salsas iStock

Huevos y carnes procesadas

En el caso del huevo crudo hay que tener mucho cuidado para evitar que puedan los alimentos contaminarse con bacterias como el ecoli o la salmonelosis. La única manera de guardarlos en un recipiente de plástico es que este contenga hielo o hacerlo en un envase térmico.

Huevos iStock

Café, té o infusiones

Si tomamos café, té o infusiones en recipientes de plástico debería ser cuando el líquido esté frío y no caliente, puesto que entraría la misma posibilidad que con la leche y las sopas: se pueden generar bacterias que terminarán en nuestro sistema digestivo.

Café, té o infusiones

Salmón ahumado

La mejor manera de conservar el salmón ahumado es ponerle papel de aluminio, puesto que esto es lo que mantendrá toda su frescura y evitará el riesgo de bacterias.

Salmón ahumado

Tipos de tuppers: ¿cuáles son los mejores?

Ahora que ya sabes cómo debes guardar los tuppers para ahorrar espacio en tu cocina, queremos hablarte los diferentes materiales con los que estos recipientes pueden estar fabricados, lo cual los hará mejores o peores.

Tuppers de plástico

Estos son los más habituales y es que no estropean ni se rompen fácilmente. Por ello, son adecuados para llevar en la mochila para el trabajo, el cole, etc. Además, estos recipientes se limpian fácilmente, aunque es posible que pierdan algo de líquido si no los compramos completamente herméticos.

Tuppers de cristal

Los tuppers de cristal son ideales para cuando queremos poder meterlos en el horno o en el microondas. Además, a diferencia de los tuppers de plástico, los de vidrio no modifican el sabor de los alimentos que hay en su interior ni cogen el de los alimentos separados que podemos tener en la nevera, algo que sí puede ocurrir con los de plástico.

Tuppers herméticos

Por último, queremos mencionar los tuppers herméticos, aquellos en los que podemos meter líquidos sin que haya pérdidas. Estos tuppers pueden ser tanto de plástico duro como de cristal y son estupendos para guardar las sopas o cremas, además de poder llevarlos al trabajo con zumos u otros platos líquidos: geniales para aquellas personas que deben comer fuera de casa en invierno, cuando más apetecen los platos calentitos. Sin embargo, por muy herméticos que sean, algunos de ellos no son termos. Por esto, si queremos llevar líquidos y calentitos, debemos buscar tuppers con estas especificaciones.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan