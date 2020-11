En España no hay ninguna casa en la que no haya un microondas. Y los usos más populares que le damos a este electrodoméstico son el de calentar y descongelar. Además, su gasto de energía no es muy grande: consumen de media de entre 800 y 900 kWh. Sin embargo, este aparato tiene muchas otras funciones en nuestro hogar que desconocemos. Para que podamos sacarle el máximo partido este electrodoméstico, te contamos 9 cosas que puedes hacer con tu microondas y no sabías.

9 cosas que puedes hacer con tu microondas y no sabías

1. Hacer galletas

¿Sabías que puedes hacer gallegas en 1 minuto solo con el microondas? Para ello, ponemos en una taza mantequilla, azúcar, extracto de vainilla, sal, yema de huevo, harina y pepitas de chocolate. La ponemos un minuto en el microondas, y ¡listo!

2. Hacer zumos

Si queremos sacarle el máximo jugo a las frutas, la mejor opción es meterlas en el microondas. No se trata de calentar las frutas, sino de meterlas apenas unos segundos a media potencia. Lo podemos hacer con los limones y las naranjas, por ejemplo.

3. Hacer bálsamo de labios

Uno de los trucos más curiosos es hacer bálsamo de labios. Para ello, metemos en el microondas un bol con media taza de aceite de almendras y un cuarto de taza de cera de abeja durante 1 minuto. Luego, añadimos una cucharada de miel y lo batimos todo bien. Finalmente, lo ponemos en un recipiente y lo dejamos enfriar.

4. Hacer patatas fritas

Hacer patatas fritas es una labor sencilla, pero que toma bastante tiempo (como cualquier fritura), y además, por las altas cantidades de aceite, puede resultar poco sano. Sin embargo, podemos hacerlas al microondas. Para ello, solo tenemos que cortar las patatas en rodajas muy finas, meterlas en un bol y echar un poco de aceite. Las colocamos en línea y solo una capa cada vez. Una vez en el microondas, solo necesitan 2-3 minutos por un lado y otros 2-3 minutos por el otro lado. En 6 minutos las tienes listas.

5. Cortar cebolla

Si nos queremos ahorrar ese momento en el que tenemos que cortar cebolla, la mejor opción es meterla en el microondas. Lo único que tenemos que hacer es introducir la con los extremos cortados durante unos 30 segundos.

6. Hacer pescado

Por ejemplo, también podemos hacer merluza (o un pescado similar al microondas). Para ello, en un recipiente apto agregamos un poco de aceite de oliva virgen extra, repartiéndolo por encima de las rodajas de merluza. Luego, añadimos cuatro o cinco cucharadas de agua y lo ponemos a máxima potencia durante 4 minutos.

7. Hacer huevos escalfados

Para hacer huevos escalfados al microondas necesitamos hacer lo siguiente: rellenamos de agua una taza (no hasta el borde), introducimos el huevo con cuidado para que no se rompa hasta que esté completamente cubierto y ponemos un plato por encima para que haga la función de tapa. Lo ponemos todo al microondas durante 30 segundos a baja potencia. Luego, lo sacamos para comprobar si la clara ha cuajado. Si no es así, repetimos la operación. Una vez que ya esté, retiramos el agua con cuidado y ponemos el huevo en una cuchara para que repose.

8. Hacer legumbres

Como es consabido, las legumbres deben ponerse a remojo durante el día previo a cuando las vamos a cocinar. En caso de que se te haya olvidado hacerlo, puedes optar por usar el microondas. Para ello, introduce las legumbres que sean (lentejas, por ejemplo) en un recipiente con agua y un poco de bicarbonato. Lo ponemos durante 10 minutos, y luego lo dejamos reposar a temperatura ambiente por 30 minutos.

9. Limpiar tu propio microondas

Sorpresa: el microondas se puede limpiar solo. Para ello, utiliza vinagre para limpiar los restos de comidas que puedan haberse quedado. Es tan fácil como meter un bol con agua y vinagre en el microondas durante unos minutos y cuando lo saques, pasar un papel de cocina para retirar los restos.

