¿Existe el paso del tiempo para los perros?

En España, según Statista, la popularidad de los perros como animal de compañía ha ido incrementándose paulatinamente con el paso de los años entre las familias españolas. En 2020, en los hogares españoles había aproximadamente 6,7 millones de canes. Y como ya sabemos, la vida de nuestros peludos es muy diferente a la nuestra, entre otras curiosidades, porque su memoria y su forma de gestionar el tiempo es completamente diferente. De hecho, ¿los perros son conscientes del paso del tiempo? Aquí te damos una respuesta, según Experto Animal.

¿Los perros son conscientes del tiempo?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que "el tiempo", tal y como lo conocemos nosotros, es nuestra propia invención. La estructuración del mes en 30 o 31 días, de la semana en 7 días o del día en 24 horas es una creación humana, y desde luego, no es real en el mundo animal.

Lo que sí tenemos en común los animales y los humanos son los ritmos circadianos. Hablamos de cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Principalmente, son procesos naturales que responden a la luz y la oscuridad, y que afectan a la mayoría de seres vivos, ello incluye personas, animales, plantas, microbios... En consecuencia, Experto Animal lo aplica a los perros y nos dice que: "Si observamos a nuestro perro veremos que, más o menos, repite unas mismas rutinas en cuanto a sueño o alimentación y estas serán acciones que va a realizar aproximadamente a las mismas horas y durante el mismo tiempo."

La pregunta entonces es: ¿Los perros son conscientes del tiempo? Como nosotros, no. Hay que tener en cuenta que los perros tienen memoria asociativa, y que en consecuencia, no tienen noción de lo que es "presente, pasado y futuro". Si nuestro perro sabe que tiene que salir a la calle o que es la hora de que lleguemos a casa es por nuestra comunicación no verbal, señales que recogen e interpretan (a través del ofalto y el oído) y ante las que ellos reaccionan.

Experto Animal (con base a un estudio) explica la relación entre el olfato y el paso del tiempo en los perros. "Se llegó a la conclusión de que la ausencia del cuidador hacía que el perro percibiese que su olor en la casa iba disminuyendo hasta llegar a un valor mínimo que el perro relacionaba con que ya era la hora de que su cuidador volviese. Así, el olfato pero, también, los ritmos circadianos y las rutinas establecidas permiten pensar que los perros son conscientes del paso del tiempo, aunque su percepción no sea igual a la nuestra."

En este sentido, hay que tener en cuenta que el olfato de los perros es entre 10.000 y 100.000 veces más potente que el humano y puede detectar cambios en el ambiente que para nosotros pasan inadvertidos.

La ansiedad de separación en los perros

La denominada Ansiedad por Separación en Perros se considera un trastorno comportamental grave dentro de la etología clínica canina, que es la disciplina veterinaria que se ocupa de diagnosticar y tratar los problemas de conducta en perros. Este trastorno nos hace pensar que los perros tienen conciencia del paso del tiempo, puesto que su conducta es más grave en función de si pasan más tiempo solos... De hecho, los profesionales de la conducta canina pueden pautar horarios en los que progresivamente se va acostumbrando al perro a pasar más minutos solo. Sin embargo, esto no tiene que ver con una noción del tiempo sino con la soledad en sí misma. Ellos saben que están solos, pero no reconocen cuánto tiempo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan