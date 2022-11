La comida que Carlos III de Inglaterra suele saltarse y el motivo

El rey Carlos III de Inglaterra siempre ha llamado la atención por ser un hombre muy estricto y exigente en lo que a su rutina se refiere, y así se ha contado muchas veces, como con las declaraciones del antiguo mayordomo de Isabel II (y de la princesa Diana), en el documental 'Serving the Royals: Inside the Firm' de Amazon Prime. Entre estas manías se encuentra que el rey nunca come nada a mediodía, es decir, se toma su desayuno (siempre el mismo) y luego no vuelve a comer nada hasta la cena. ¿Quieres saber por qué?

La dieta de Carlos III es bastante especial y se puede considerar una de sus manías en su rutina. El que es ahora rey, desde hace tiempo, apenas consume lácteos, carne y pescado. De hecho, únicamente toma este tipo de alimentos dos veces por semana. Para compensar el consumo de proteínas, el chef de la Familia Real le prepara otro tipo de platos, en los que destaca, por ejemplo, el huevo.

El desayuno especial de Carlos III

Concretamente, el desayuno de Carlos III tiene que ser tal y como él lo pida. El chef de la Casa Real Británica explicó lo siguiente: "La instrucción era colocar dos ciruelas y un poco de jugo en el tazón y enviárselo para el desayuno. Le mandaba dos ciruelas y él dejaba una para que volviera a mis manos y yo la regresara al frasco."

"Una mañana pensé en ponerle solo una. La envié al comedor, me mandó a llamar y me preguntó: '¿Tienes dos, por favor?'. Así que tuve que seguir enviándole dos cada mañana y me devolvía una".

Además de esta fruta, el rey toma únicamente unas semillas remojadas en jugo y té. Este es su desayuno riguroso que debe tomar todos los días, y que es bastante rico en fibra, aunque no lleva todos los nutrientes necesarios.

Carlos III no almuerza

Sin embargo, a pesar de que el rey Carlos III solo desayuna fruta y semillas, llama la atención que hasta las cinco de la tarde no vuelve a tomar nada. En consecuencia, el rey se salta el almuerzo y espera a las 5 para tomarse el té con la reina consorte Camilla.

El motivo por el que el rey Carlos III nunca almuerza es porque, según el excorresponsal real Gordon Rayner, considera que es un lujo que interrumpe el día de trabajo, y de la misma forma, que interfiere con su apretada agenda. Esto tiene que ver con la personalidad perfeccionista y altamente exigente del rey, que no le permite pararse ni siquiera a comer, y que tampoco lo hacía cuando era príncipe.

En cualquier caso, Carlos III no se salta la hora del té, una costumbre inglesa que lleva a rajatabla, y durante este rato de descanso además de la bebida caliente, se toma algún pastel y un huevo cocido, otra petición extraña en su dieta.

