Una película que desprende olor a verano, desde el color a la trama. 'Call me by your name' está ambientada en una lujosa villa del norte de Italia durante el estío de 1983, días en los que Elio, hijo de una pareja de intelectuales, se enamora de Oliver (Armie Hammer), el investigador colega de su padre que pasa el verano con ellos.

Está disponible en Amazon Prime.