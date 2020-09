Aramís Fuster, ¿vetada en Telecinco?: la verdad sobre su regreso frustrado a la televisión

Aramís Fuster (69 años) es, además de la autoproclamada máxima autoridad mundial en ocultismo, la vidente que más momentos históricos ha dado en televisión, con permiso de la bruja Lola. La famosa hechicera ha tenido una larga y fructífera relación con Telecinco, que la ha rescatado del olvido en varias ocasiones para relanzar su popularidad.

Con la cadena de Paolo Vasile (67), Aramís ha tenido sus más y sus menos. A pesar de ello, Mediaset decidía apostar por ella hace dos años para formar parte de GH VIP, un fichaje que hizo las delicias de los fans del formato y que supuso la última hazaña televisiva de la vidente.

Desde entonces, los rumores sobre su modo de vida y sus problemas económicos han sido constantes, a lo que se suma un importante obstáculo profesional que la propia Fuster acaba de revelar en sus redes sociales: Telecinco habría vetado su participación en sus programas.

ME CONFIRMAN,QUE ESTOY VETADA EN TELECINCO...FRIALDAD TOTAL, HACIA MI PERSONA...LO SABIA,PERO LA "CONFIRMACION"...ES SORPRENDENTE... — ARAMIS LA BRUJA (@AramisBruja) September 1, 2020

"Me confirman que estoy vetada en Telecinco, frialdad total hacia mi persona", escribía en su perfil de Twitter este martes. La bruja, que en los últimos meses ha insistido en varias ocasiones en que es "persona non grata" en la cadena, daba posteriormente explicaciones a sus seguidores sobre lo ocurrido.

Sin embargo, Aramís relataba su "conflicto" con Mediaset rescatando un vídeo que ella misma había subido hace más de un año, cuando de nuevo atacó a la cadena por asegurarle que no volverían a contar con ella: "Yo tenía que estar en Sábado Deluxe. Se hace una entrevista previa, se pactan unas cosas y luego vienen a hacerme unos totales para mi presentación", comenta.

"Yo he estado enferma durante tres semanas y se me piden cosas que no estaban pactadas en esa previa, me niego en rotundo y, como no hay ningún contrato firmado, me puedo echar para atrás", prosigue la adivina, que asegura que en aquel momento "se rompen las negociaciones" y desde la productora se le dice que nunca volverá a estar invitada porque lo que diga "ya no interesará".

A pesar de llamar la atención de sus followers afirmando en el título que estaba "vetada", Aramís concluía el vídeo con un mensaje conciliador: "No ha ocurrido nada del otro mundo que no se pueda pactar o negociar".

A pesar de defender públicamente que le han confirmado este veto desde la cadena, Aramís no ofrece ningún dato sobre este hecho al ser consultada por este medio, por lo que podría tratarse de una estrategia para generar polémica. La pitonisa, muy activa en redes sociales, es asidua a publicar mensajes incendiarios hacia la cadena de Fuencarral, criticando a sus colaboradores y a presentadores como Paz Padilla (50) o Jorge Javier Vázquez (50).

En agosto de 2016, la bruja atravesaba uno de los peores momentos de su vida, arruinada y deprimida, e intentaba suicidarse en un hotel. Tras varios días en el hospital, Aramís afirmaba estar "gravemente enferma" y acudía al plató de Sálvame visiblemente debilitada, pero el programa destapaba sus mentiras con un vídeo en el que era pillada andando normalmente cuando creía que nadie la veía.

Airada, la vidente abandonó el plató al grito de "¡Que os den! No volveré a Telecinco" mientras Paz Padilla y Kiko Hernández (44) la perseguían por las instalaciones de la cadena en una escena que ya es historia de la televisión.

A pesar de su 'maldición' a Mediaset, la bruja aceptaría dos años después la oferta para entrar en GH VIP. En la casa de Guadalix confesaría los problemas económicos que atravesaba y que la habrían empujado a regresar a la televisión: "Yo he tenido todo. No se puede tener más dinero del que yo he tenido. Y ahora, lo siguiente que haré, será empeñar el anillo de mamá para tirar para adelante".

Tras su paso por el reality, su difícil situación financiera volvía a acaparar titulares, pues varias informaciones apuntaban a que Aramís estaba viviendo en una pensión. Pero la vidente intervenía desde un hotel en el programa Socialité bastante enfadada para desmentir la noticia.

Este verano, la máxima autoridad en ocultismo volvía a ser noticia por su curioso método de obtener ingresos: se graba vídeos eróticos que vende a sus seguidores. La propia Aramís lo narraba en el programa de María Patiño: "Me los encargan a diario, a la semana unos 15 o 20". El precio de estas piezas audiovisuales es de "mínimo 45 euros", por lo que la pitonisa podría embolsarse a la semana unos 900 euros.

A pesar de estos datos, parece que Aramís Fuster estaría interesada en volver a pisar los platós de televisión. No obstante, el pasado mes de junio expresaba a JALEOS su negativa a volver al foco mediático debido al ejército de haters que, según ella, quiere destruirla: "Por eso me retiré de la televisión. Este país crea ídolos para luego destruirlos. ¿Qué pasó con Carmina Ordóñez? Era la más guapa del mundo, pero si no tienes la mente muy bien amueblada, vas cayendo y cayendo hasta que te encuentran en una bañera".

