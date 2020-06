Aramís Fuster, sobre Nacho Vidal: "Solo hay que mirarle a la cara para ver que está trastornado"

Entre brujas anda el juego. Maléfica es sexy, Endora era divertida, la bruja de Blair daba miedo, las de Eastwick eran cada una de su padre y de su madre, Grimhilde era un dibujo animado, la bruja Lola era cómica y las de Zugarramurdi tenían una mezcla de tintes cómicos y terrorífico. Pero luego está Aramís Fuster.

Dice que tiene 692 años y "ya estoy con ganitas de descansar" y que no le importa que le llamen freaky "porque esta palabra significar ser una persona diferente y cuando más freaky sea, más diferente soy. A ver quién tiene los huevos a parecerse a mí. Lo pueden intentar, pero mantenerse tanto tiempo es muy complicado porque yo no he tenido que reinventarme nada. Cuando me miro al espejo me gusta lo que veo porque me veo por dentro".

Hoy se pone muy seria porque está indignada por el caso de Nacho Vidal (46 años), el exactor porno que realizó un ritual chamánico en el que el fotógrafo José Luis Abad fumó el veneno del sapo bufo. El profesional falleció. Los hechos ocurrieron en julio de 2019. Aramís habla en exclusiva con JALEOS para poner los puntos sobre las íes y, sobre todo, para alertar a la sociedad sobre un tema tan peligroso como mortal.

¿Ha visto el vídeo del ritual?

Vi un trocito para saber de qué hablo. Este Nacho es tonto, pero no tanto. Tenía que esconder cosas y preparar todo lo que tenía que decir tanto él como los demás. No diré que es un asesinato, pero sí que es un homicidio doloso.

Aramís, en una de sus imágenes de redes sociales.

Pues le están acusando de homicidio imprudente.

Es doloso.

¿Tan claro lo tiene?

Tengo un máster en patología forense, otro en criminología y tengo las carreras de Psicología, Filosofía y Letras y Lengua y Literatura. Además, le ofreció el veneno y le cobró. Coño, cobra por adiestrar a una niña en el mundo del porno, pero no puedes cobrar por una profesión para la que no está preparado. El delito estuvo en dárselo y cobrárselo. Y no lo hizo como se tiene que hacer. Le vendió una moto y no tenía ruedas. Fue una estafa.

¿Cree que lo ha hecho por aparecer de nuevo en televisión o por encaminar su carrera en otras direcciones?

Siempre ha sido conocido por ser un icono del porno. Pero ya no sirve. Y encima, tiene la gran lacra de haber sido presunto portador del VIH, por lo que su carrera como actor está más que acabada. Hay que seguir comiendo y este pobre muchacho no sabe lo que ha hecho.

Si le tuviera delante, ¿qué le diría?

(Pensativa y suspira). Que se metió en un charco y este tipo de charcos ahogan. Pero no soy nadie para dar consejos. Solo sé que tengo una serie de parámetros y una escala de valores ante los que me he dejado la piel por cumplirlos y por ser consecuente con lo que represento. Me han llegado a dar un cheque en blanco por matar a una persona con un ritual, pero no entra dentro de las leyes del ocultismo. Y puedo matar si quiero, cuando quiera y sin dejar rastro. Pero no acepto. El ocultismo es muy serio. No es coger una pipa y dar tres caladas.

Entonces, los rituales son algo muy serio.

Los rituales han de tener una maestría, una preparación y una espiritualidad y a este Nacho solo hay que mirarle a la cara para saber que está trastornado, ya sea por las drogas o por las circunstancias que le han tocado vivir. A Nacho más le hubiera valido haberse tomado dos viagras y haber seguido con lo suyo.

Como la máxima experta en ocultismo a nivel mundial, ¿qué diría a las personas que están pendientes de este caso y que a lo mejor lo van a practicar en sus casas?

Se trata de un suicidio. Hay drogas que son un suicidio a largo y medio plazo, y la del sapo bufo es un suicidio instantáneo. Es fulminante. No duras ni quince segundos. El que lo quiera probar ya sabe lo que va a conseguir. Va a morir. Solo los muy expertos saben lo que tienen que hacer.

¿Hay alguno en España?

No. Solo hay dos mujeres en México que serían capaces de realizar el ritual correctamente. Pero nada de chamanes, ya que estos son de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú… En esos países no está el sapo bufo. Esta sustancia es originaria de México y no se permite en ninguna aduana. Hay perros especialmente adiestrados con este tipo de olor. Y si alguien ha visto a Dios que me lo cuente, pero sin pasar por el Deluxe.

¿Y cómo lo consiguió Nacho?

El veneno del sapo bufo que se vende aquí es una droga adulterada para mal. Es como la cocaína, que te la mezclan con leche en polvo o polvo de talco. Si no lo hicieran así no sería tan barata. Él lo consiguió por 50 euros, cuando el auténtico veneno es carísimo y dificilísimo de conseguir. Lo de aquí es una porquería.

Nacho Vidal conectó con 'Sálvame' durante el confinamiento desde su casa de la discordia en Valencia.

¿Hasta qué punto es cierto lo que dice Nacho que tras probar ese veneno vio a Dios, tenía el Santo Grial o que vio el alma fuera de su cuerpo?

Lo que se le ofrecía a José Luis era mentira. Lo que vendía de si iba a ver la luz, volver a nacer, los brillos… todo es mentira. Nacho Vidal, por hacerse un Sálvame Deluxe, tenía que hablar de las cosas más espectaculares que pudiera.

¿Y esas mujeres le ayudan a ver esas luces, a Dios…?

No. Te ayudan a morirte. Hay mucha gente enferma y como en muchos sitios la eutanasia no está permitida, se usa esta droga. Es un suicidio puro.

El exactor ha enviado recientemente un mensaje en el que dice que "estoy acostumbrado a que hablen mierda de mí".

Sí, claro, qué va a decir. Se está como auto exculpando. Al final el muerto va a tener la culpa. Es normal que cada uno se busca la vida como puede, pero que lo haga por la vía legal.

También alega que tiene un ejército de haters que quieren destruirle.

Todos lo tenemos. Si supieras lo que tengo que aguantar por las redes sociales es de juzgado de guardia. Por eso me retiré de la televisión. Este país crea ídolos para luego destruirlos. ¿Qué pasó con Carmina Ordóñez? Era la más guapa del mundo, pero si no tienes la mente muy bien amueblada, vas cayendo y cayendo hasta que te encuentran en una bañera.

¿Qué opina de lo que ha dicho el maestro Joao sobre que la experiencia del sapo bufo era lo más parecido a un viaje astral?

Maestro de qué… Para ser maestro primero tienes que pisar una escuela y este ser es un analfabeto. No sabe ni lo que dice. Si tú hubieras hecho un viaje astral sabrías que lo más jodido es saber volver.

La bruja se ha aficionado a las plataformas como Tik Tok estos meses.

¿Qué es lo que más le han pedido los clientes?

Si te lo digo de todo te reirías. Sobre todo, romper rituales vudú. Tengo en mis manos las fuerzas del bien y del mal. El bien es muy claro y el lado oscuro se paga muy caro. Decidí tirar por el lado claro, aunque he tenido tentaciones de irme para el otro lado porque me han hecho mucho daño. Pero tengo mi libro negro que se encargará de actuar por mí.

¿Y es algo físico o mental?

Es físico, pero no está escrito con letras claras, tiene un cierto tipo de tinta que solo la puedo ver yo, una fórmula…

Vamos, que es como el libro de la serie Embrujadas.

No es exactamente así. Mi libro negro lo he creado yo, no tiene nada que ver con nada ni con nadie. Lo escribí para la persona que tenía que ser mi sucesor, pero no quiso seguir. Pero ya le llegará el momento cuando yo falte.

Por su experiencia, ¿qué opina del coronavirus?

Es un producto de laboratorio que ha provocado una manipulación económica. En el momento que se crean estos virus se fabrican los antídotos, pero no interesa venderlos. Ya pasó con el sida. Calcula los miles de millones que se mueren diariamente. Este virus va a tener dos rebrotes más y la población mundial quedará tan menguada que sería casi como empezar, pero manipulados. Este virus va a matar a tres cuartas partes de la humanidad. Lo sé, es una frase lapidaria.

