El nuevo proyecto de Agripina, la presentadora de 'Viajeras con B' que ahora no puede viajar

Agripina Carretero (27 años) se ha colado en los hogares españoles cada sábado en todos estos meses de confinamiento. La joven manchega fue seleccionada entre más de 400 candidatas para presentar Viajeras con B, un programa de LaSexta en el que, acompañada de algún rostro famoso, ha vivido diferentes experiencias durante tres días a lo largo y ancho del planeta.

Fue el pasado 4 de octubre de 2019 cuando se anunció su nombre públicamente. A partir de entonces se convirtió en la cara de un proyecto televisivo con tres temporadas a sus espaldas. La nueva presentadora novel natural de Valdepeñas se embarcaba en una de sus experiencias profesionales más apasionantes. Sin embargo, ya tenía tablas en el mundo de la redes sociales pues trabajó de community manager y hacía sus pinitos como humilde influencer gracias a sus 58.000 seguidores. Pero nunca antes había recibido 3.000 euros al mes por hacer lo que más le gusta: viajar.

Durante estos meses ha volado a seis destinos diferente junto a seis nombres muy conocidos del panorama nacional: a Japón junto a la presentadora Patricia Pérez (46), a Jordania con la humorista Silvia Abril (48), a Islandia con la actriz y escritora Ana Milán (46), Kenia junto a la influencer María Pombo (24), a Escocia con la exbaloncestista Amaya Valdemoro (43) y a Fuerteventura junto a la actriz y presentadora Marta Torné (41).

A pesar de que las aventuras terminaron semanas antes del estado de alarma, la cadena quiso recuperar los episodios para reemitirlos durante el periodo de confinamiento y así amenizar las mañanas de los sábados a los españoles, viajando sin salir de casa.

Los seis viajes de Agripina Carretero con seis famosas.

El último capítulo se emitió el último fin de semana de mayo, y aún el Gobierno no permite viajar al extranjero, por lo que Agripina no puede llevar a cabo su gran pasión y ha puesto en marcha otro proyecto profesional.

Yogaiverso es el nombre de la nueva aventura de la joven presentadora. Fue precisamente en uno de sus amados viajes donde encontró la inspiración para esta nueva etapa. En Sri Lanka, destino al que voló junto a su mejor amiga, halló la fórmula de la felicidad: el yoga y la poesía.

Agripina y su amiga María han puesto en marcha un proyecto sobre yoga y poesía.

La idea surgió ya el pasado verano, pero con el fichaje de Agripina por Viajeras con B y tras la pandemia siguiente, no ha sido hasta este mes de junio cuando han podido poner en marcha oficialmente su proyecto.

Con una fotografía de las dos fundadoras con el mar de fondo fue como anunciaron su nueva era: "Para los que no lo sepáis, la otra soy yo, Agripina, y vengo a contaros que M y yo, nunca fuimos personas muy cuerdas. Desde el primer día que la vida nos juntó en la universidad, hicimos buen equipo. De noche, de día, en las pocas clases a las que íbamos y en todos los bares a los que nunca faltábamos. Ahí estábamos ella y yo; siempre preparadas para vivirlo todo y nunca dispuestas a perdernos nada. Supongo que esa fue la clave de la magia. Y de que hoy, casi 10 años después, nazca yogaiverso; un pequeño proyecto que une todos nuestros hilos, que al fin pone nombre a esas ambiciones que soñábamos desde el sofá de la adolescencia. (Pues no habremos abierto nosotras empresas desde el sofá). Siempre tuvimos ideas, proyectos, pájaros en la cabeza... llamadlo X. Lo que hoy sabemos es que esto va tomando forma, y funcione o no, está lleno de mimo, de cariño y de ilusión".

Retiros de yoga y poesía, el nuevo proyecto de Agripina.

Ese sueño ya es una realidad, y de hecho, este mismo lunes Agripina era la encargada de chequear los últimos retoques de su página web. "Quien quiera venir a soñar con nosotras... que no haga planes para el verano del 2020... Ahora, quédate y abre el corazón", escribía la reportera.

Yogaiverso son retiros de yoga y poesía con una filosofía basada en el arte y el talento interno de cada uno, tal y como puede leerse en su apartado biográfico: "Creemos que tan importante como encontrarse a uno mismo es saber expresar todo lo que llevamos dentro. Y que tan importante es la comunicación con los demás y con lo que nos rodea como la comunicación con uno mismo. Por eso hemos creado estos retiros en los que aunamos nuestras dos pasiones que a su vez son dos de las más efectivas y ancestrales formas de comunicación interna y externa: el yoga y la poesía".

[Más información: Agripina Carretero: de 'community manager' a presentadora en La Sexta por 3.000 euros al mes]