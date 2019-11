Vuelve el corazón a Antena 3 por la puerta grande: Telecinco, ¡se acabó tu reinado!

El pasado viernes por la noche, cuando sintonicé Antena 3 y me tropecé con Alfonso Arús (58 años) y su programa de estreno Arusitys Prime, supe que algo había cambiado para siempre. ¡Señores, el corazón ha vuelto para quedarse en la injustamente llamada -por parte de Telecinco-, cadena triste! Ver a Cayetano Martínez de Irujo (56) y a María Teresa Campos (78) y Terelu (54) allí me dio algo parecido al alborozo y la alegría. Porque lo que ha vivido estos años Telecinco es un reinado y una mayoría absoluta que nunca me ha gustado.

Porque nada nuevo puede salir de una mayoría absoluta. Y Telecinco, esto es así, se había acomodado -y acodado- en un éxito sin rival. ¡Pero porque no había nadie que le plantara cara! Ahora sí. Vale que el estreno de Arús se saldó con un pobre 9,1 por ciento de share y que ni siquiera competía directamente con Sábado Deluxe... Sí, vale, ¡pero ya es algo! Y como dijo Campos desde su Cada Día, "este programa va poco a poco, pero va". Qué putada la hemeroteca. El caso es que, no sé por qué, noté al día siguiente a los del Deluxe un tanto revenidos e incluso me pareció oír a Lydia Lozano (58) despotricar suciamente contra Antena 3.

Cayetano Martínez de Irujo siendo entrevistado en el programa de Alfonso Arús. Antena 3

Vaya, parece que la mayoría ha reseteado de su mente el hecho de que aterrizaron en Mediaset desde Antena 3. Ay, qué frágil es la memoria. ¿Puede que estén nerviosos? Se ve que un poco sí, porque... a mí algo que no me importa no le dedico ni medio minuto. Y tanto la Lozano como Jorge Javier Vázquez (49) no perdieron la oportunidad de poner cara de acelga cuando el nombre del rival asomó el hocico. Me escribe el sábado un buen amigo: "Yo creo que están escocidos por la entrevista de María Teresa". Anda, qué torpe soy. ¡Puede ser!

Y es que, ¡cómo estuvo Teresa! ¡Quién le iba a decir a María Teresa y a Antena 3 que terminarían hermanándose de este modo! Ellos, que salieron tan escaldados. Ella, la Campos, que llegó a decir que se volvía con el "caballo ganador" -Telecinco-. Vasile, por qué la dejaste ir... No le viste el valor que posee y hoy Teresa se deja querer por otras cadenas. Venga, sed sinceros, Telecinco: ¡lo que os habría gustado ese face to face entre madre e hija! Estuvieron impecables, tanto la una como la otra. Sí que noté que a veces Terelu reconducía a la madre, pero, ¡así es Teresa! Alguien que desbarra, pero con maestría.

Volvamos, que me pierdo. Decía que por fin se le ha hecho justicia al desaparecido ¿Dónde estás, corazón? Y me dicen que no será el único programa, el de Arús, que aterriza en la cadena. No en vano, Santi Acosta (51) apostará por un programa donde se hablará de corazón, pero será un espacio que repasará la trayectoria de las grandes figuras españolas, al más puro estilo Huellas de elefante (Telemadrid) o Lazos de sangre (TVE). De momento, se desconoce el título del espacio, que estará dirigido por Giampaolo Manfreda, el que se puso al frente de ¿Dónde estás, corazón?

De este modo, Santi vuelve doce años después, pero en la cadena que fue su competencia. No solo eso, sino que con este proyecto Antena 3 vuelve a apostar por el género del corazón después de que en 2011 echara el cierre DEC y casi toda la plantilla de colaboradores se trasladará a Telecinco. Dicho de otro modo: Antena 3 saca toda su artillería pesada... ¿que tiemble Telecinco?

