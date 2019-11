Mila Ximénez y su S.O.S a GH VIP: como no expulséis al "maltratador" de Hugo, ¡demanda!

¡Menudo Gran Hermano VIP! Ojo, antes de nada quiero dejar claro que lo de "maltratador" lo dice Mila Ximénez (67 años) de Hugo Castejón (48). Y el S.O.S y la demanda, los lanzó también Ximénez. Eah, ahora me vengo arriba: ¡yo también lo pienso! "Yo la he visto al límite de sus fuerzas, peor que nunca, y, claro, eso preocupa", me escriben. Dios libre a un humilde escritor de espetar tamañas acusaciones. Twitter va más allá: "Mila seguro que los ha amenazado con demandar a Hugo". Y cosas peores, añado. Porque, señores, ¡menudo es Hugo! Yo lo tengo como hijo y... bah, no quiero tener hijos. Pongo en antecedentes: este jueves ha sido una expulsión muy reñida y, tras la salvación inicial de Noemí Salazar -¡bravísimo!-, se ha quedado en la casa Antonio David Flores (43) -hijo, sigues sin gustarme- y se ha ido a casa Hugo -loquísimo, peligroso, ¡pero, cómo movía el cotarro, el jodío!-.

Como ven, tres pesos pesados, cada uno en lo suyo. Este jueves ha sido una noche vibrante, a mí me ha gustado al principio... y enervado al final. "Por Dios santo, que lo digan ya, córcholis", bufaba al aire. Porque, ya saben, dependiendo de la identidad del expulsado, así enfocaba el percal. Y este jueves, ¡he tenido para todos! Si se iba Antonio David, tenía cómo argumentarlo; si lo hacía Castejón, también. ¡Porque no me caen bien ninguno de los dos! Eso sí, en una balanza -eso tan manido-, me quedo con Antonio David, quien, dentro de esa oscuridad que lo acompaña, al menos es cordial y vela por la no agitación. Leñe, ¡por la mentira cordial y social y engolada!

Mila Ximénez, fuera de sí en la casa de Guadalix. Mediaset

En cambio, ¡ay, Hugo! Qué líneas rojas ha traspasado este hombre. ¡El programa debería haberlo echado mucho antes! Y para no volver. No se puede tener en la casa a alguien que solo entiende, que solo vive, que solo respira...para joder a los demás. Perdonen los que me leen por esa expresión tan grosera. Me salió del alma. ¡No se puede! Es un hombre idóneo para un reality -no nos engañemos-, pero incómodo para un programa de televisión que tiene la multa -ay, esa multa- soplándole la coronilla. Vamos, que el ex de Marta Sánchez (53) no compensa en un programa.

Hay que tenerlo el tiempo justo para que el cómputo global de share nos favorezca... y el tiempo restante, ¡carretera y manta! Ahora bien, en este punto interviene mi ángel malo: ¿qué leñes será de Guadalix a partir de ahora como no agite nadie nada? Alba Carrillo (33), la esperanza está en ti. Sé, para Mila, como un Hugo, ¡desquíciala! Total, como venía explicando, la situación de Hugo se había convertido imposible de un tiempo para esta parte.

Mila solo sabía explotar por las esquinas. "No se puede acosar 24 horas seguidas a nadie", "¿Cuándo lo sacáis de aquí?", "¿Es que no lo ve nadie lo que me hace?", "Está obsesionado conmigo", "Esto es una agresión constante", son algunas de las lindezas que ha soltado Mila, rota de dolor, hecha un trapo, por la casa del reality. Han existido varias escenas con las que se me ha obstruido la tráquea de la congoja; Ximénez aporreando la pared, fuera sí, clamando piedad, justicia.

Ximénez perdiendo los estribos en El Confesionario. Mediaset

Maldiciendo. ¡Qué digo!, escupiendo frases inconexas. Llenas de dolor. De desquicie. Qué mal lo ha pasado Mila. Cierto es que Hugo le tenía cierta ojeriza -por ser suaves-, pero no nos dejemos a un lado ni la frase de Mila -"Nervioso, que estás muy nervioso"- ni la de Antonio David, minutos antes de conocer su salvación, casi boqueando por quedarse -"¿Qué te pasa, que estás tan fuera de sí?", "Tranquilízate"-. Yo no sé ustedes, pero para mí esas palabritas inocentonas esconden más mala baba que las tantas ediciones de reality que llevamos vividas.

Mención aparte se merece el padre de Hugo, el señor Jesús Castejón. Ay, qué majete el hombre. No habló Jesús, sino el padre. No habló el hombre, sino la sensatez de la sangre. ¡Esa tan ciega! ¡Cómo justificamos a la familia, Dios! ¿Qué nos pasará por la mente cuando hacemos eso? Nos nublamos y no somos capaces de ver la verdad, de ver los defectos... de ver las pupilas un tanto dilatadas. ¡No tenemos arrestos de ver nada! ¡NADA!

Pues si tú sufres imagina toda España #GHVIPGala12 — Cook (@Coocklisiado) November 21, 2019

Que majo el padre y que insoportable el hijo #GHVIPGALA12 — Asturlandia💧☎☎☎💧 (@Luisinagh) November 21, 2019

Lo mal que lo ha tenido que pasar el padre viendo GH..#GHVIPGALA12 — Hugo Castejon CF. 🦉 (@hugoCastejonCf) November 21, 2019

Que mono el padre de Hugo jo #GHVIPGala12 — Poceis. 🐱🌪 (@itsverxlife) November 21, 2019

Que mono el papi de Hugo😍😍#GHVIPGALA12 — Aracelii 🦉 🇦🇷 (@aracelii19) November 21, 2019

Para terminar, dos datos: qué mona es Rocío Flores (23) -si algún día soy padre, querría tener una hija así- y qué lindo Antón, el marido de Noemí Salazar. Hace falta ser inteligente para soltar una carcajada ante lo que tú no estás de acuerdo... ¡y que suene real! Bendita llamada la que ha recibido GH VIP... llamada de la sensatez. De la rabia, de la favorita Mila, de la rentabilidad. Ya se ha ido tu peor pesadilla, amor; hoy mismo la balanza nos ha dado positiva. ¡Beneficios, beneficios! Moneyyyy!

Ay el Antón qué guapo está #GHVIPGala12 — z u f r i e (@zufrie_) November 21, 2019

Expulsado: Hugo Castejón (por fin)

Nominados: Antonio David, Adara y Mila Ximénez

