El tenso rifirrafe entre Isabel Pantoja y Gustavo González en los pasillos de Telecinco

Isabel Pantoja (62 años) lo ha vuelto a hacer. Siempre que rompe su silencio ante los medios de comunicación provoca una hecatombe informativa de primer orden. Sin embargo, sus palabras adquieren mayor valor cuando la cantante habla para el programa Sálvame, territorio enemigo hasta hace unos meses. Por primera vez, este lunes el espacio vespertino ha 'pillado' a Pantoja en directo en los pasillos de Telecinco a la folclórica tras enterarse de su visita a las instalaciones de Fuencarral y, una vez más, sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

Además de hablar de su concurso, de los motivos que la han llevado a reconciliarse con la cadena de Paolo Vasile (66) y de verse a cara a cara con Mila Ximénez (67) en un reencuentro para la posteridad -uno de sus principales azotes mediáticos durante muchos años-, Isabel también ha tenido las ocasión de ajustar cuentas con uno de los colaboradores y paparazzi más aguerridos para con su figura mediática: Gustavo González (53).

El cara a cara de Pantoja y Gustavo González en Mediaset.

Sin titubear, en un momento de la conversación la actual pareja sentimental de María Lapiedra le ha preguntado a la tonadillera por su relación con sus hijos, Kiko Rivera(35) e Isa Pantoja (23), y por la enemistad confesa que reina entre ellos. Pantoja no se ha arredrado un ápice y se ha encarado al fotógrafo, haciendo ver, con el rictus serio, que él también traspasó la línea de la privacidad en su momento y se convirtió en personaje: "Tú, con lo que tienes en casa, no eres el más indicado para hablar de mis hijos. Tú has dejado a tu exmujer por otra mujer y tus hijos están enfadados contigo. Problemas con los hijos tenemos todos, incluido tú".

En ese punto, Gustavo ha negado tamaño enfado de sus vástagos ante una irascible cantante, que ha apostillado: "Es lo que pasa cuando te tocan lo que más duele". A raíz de este tenso rifirrafe, Paz Padilla (49) ha intentado tender puentes entre ambos y Pantoja ha relajado la tensión: "Gustavo, te lo pido por favor que lo dejemos aquí. Los hijos son para todos iguales". Lo cierto es que ha sido una pelotera entre ambos que no ha pasado inadvertida para los espectadores del programa, que han mostrado su opinión en las redes sociales. Hay que decir que la mayoría han apoyado a pies juntillas la reacción de la cantante de Marinero de luces.

Estaba a punto de criticar el peloteo a Isabel Pantoja hasta que he escuchado el ZASCA que le ha metido a Gustavo con lo de su mujer y sus hijos. Lloro.#pantojaleo — Flauter (@flautertv) July 29, 2019

@salvameoficial que patoso e inoportuno es Gustavo González y que bien le ha contestado Isabel Pantoja!!!! — Concha Vildosola (@cvildosol) July 29, 2019

El Zasca de Isabel Pantoja a Gustavo González acaba de llegar a la vía lactea 🤣 #pantojaleo — Ary (@Diosat) July 29, 2019

Después de este crudo cruce de acusaciones, la presentadora se ha despedido de la cantante y esta le ha dado un cordial beso a todos los colaboradores. Así las cosas, todo hace indicar que Pantoja ha decidido dejar atrás los malos momentos, y duros recuerdos de otra época, mirar al presente y futuro sin rencores.

[Más información: Momento histórico: El reencuentro entre Isabel Pantoja y 'Sálvame' en pleno directo]