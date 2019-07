Jacob Petrus, el salvador de una TVE bajo mínimos con su programa 'Aquí la tierra'

En 2014 vio la luz en la tarde de TVE un programa divulgativo que aborda la influencia de la climatología y la meteorología tanto a nivel personal como global, Aquí la tierra. Al frente del mismo, un presentador con larga trayectoria, Jacob Petrus (42 años), que también se convirtió en su director. Sin duda, una gran apuesta para el ente público, que ya entonces veía debilitada su franja vespertina frente a Antena 3 y el buque insignia de Telecinco, Sálvame.

En concreto, La 1 anunció el fin de la segunda edición del programa Corazón, debido a que sus datos de audiencia no convencían a los directivos de la cadena. De esa manera llegó el espacio de Petrus. Divulgación compitiendo contra entretenimiento. Si bien es cierto que al principio recogió unos datos bastante pobres de audiencia -rondaba el medio millón de espectadores en su primera temporada-, fue en su segunda edición cuando el público comenzó a mostrarse más fiel a Jacob y todo creció, desde el share hasta la capacidad del programa.

El presentador posando en el plató del programa 'estrella' de TVE.

Con todo, fue a partir de la segunda temporada del programa cuando este comenzó a coger empaque y los espectadores le llegaron a otorgar el millón de espectadores, e incluso una cuota mayor alguna tarde puntual. Ahí, un ejemplo: el 24 de noviembre de 2015 el programa cosechó un 8,5 por ciento, lo que se traduce en 1.252.000 espectadores, siendo uno de los espacios más vistos del día en la cadena estatal. Así, Petrus se ha convertido en un rostro sólido en la parrilla de TVE y en una suerte de salvador de la tardes del canal que, en los últimos tiempos, no deja de rondar el 10 por ciento de share. Una privilegiada situación que tan solo puede verse eclipsada, de forma eventual, por la serie Servir y proteger y por el programa Corazón.

En gran parte, todo gracias a la labor del presentador y al buen hacer de los que conforman el formato, al que se homenajeó en los Premios Zapping. Mejor programa divulgativo y mejor presentador. "Estoy muy contento por el programa, porque tiene un equipo muy bueno. Y siento una gran satisfacción por el premio al mejor presentador", aseguraba Petrus para El Periódico. Y es que, sus comienzos no fueron sencillos cuando decidió hace 20 años abandonar Cataluña para probar suerte en Madrid. Llegó como hombre del tiempo y la meteorología acaparó toda su vida profesional hasta aterrizar en Aquí la tierra.

Petrus durante los Premios Ondas en 2017. Gtres

A día de hoy, todavía no sale de su asombro cuando se detiene a pensar que compite cada tarde con las series de Antena 3 y, ahí es nada, con Sálvame. "Es algo inexplicable, y debemos dar muchas gracias. Si hace cinco años le dices a alguien que un espacio sobre el clima estaría como tercera opción en las tardes, y que sería uno de los programas más vistos de TVE, no se lo habría creído. Son cifras que nadie se hubiera pensado. Además, con un tipo de contenido que TVE no había tenido jamás en esa franja. Recordemos que ahí estaban Corazón y Gente. O sea, nada parecido", apuntaba en el citado medio.

Tal ha sido el éxito que ha experimentado la tarde de La 1 -buenos datos que, sin embargo, no han impedido que el ente cierre con mínimo histórico, 8,7 de share- que el programa también optó por un hueco en la tarde de los domingos con los presentadores Quico Taronjí (48) e Isabel Moreno al mando. Lo que la cadena tiene claro es que mientras que el programa se mantenga en el millón de espectadores -cosa bastante factible, según arrojan los datos- seguirá con su emisión en TVE y en el canal internacional.

Sea como fuere, un programa que se ha hecho a sí mismo y que en la actualidad ya respira por sí solo en TVE. Más de mil programas y cerca de cinco mil reportajes en los que se han ido mostrando multitud de rincones de nuestra geografía haciendo especial hincapié en la riqueza de nuestra agricultura, Aquí la tierra es referencia.

¿Quién es Jacob Petrus?

No es ningún secreto que el nombre de Petrus se asocia rápidamente al clima y a la defensa de la naturaleza, del medio ambiente, de la gastronomía tradicional o de los oficios de toda la vida. Nacido en la localidad barcelonesa de Manresa, se licenció en Geografía por la Universidad de Barcelona con especialización en Climatología. En ese punto, se convirtió en jefe de información meteorológica en Telemadrid y allí estuvo cerca de diez años. Más tarde, su nombre formó parte del plantel de presentadores de El Tiempo en RTVE. Además, en estos años ha sido colaborador en las revistas GEO y Muy Interesante.

[Más información: Mariló Montero y Teresa Campos, tú a Canal Sur y yo a TVE: su duelo por regresar a la tele]