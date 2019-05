Quico Taronjí, presentador de 'Aquí la tierra' (TVE), anuncia que va a ser padre

Quico Taronjí (48 años), el presentador de Aquí la tierra de Televisión Española, ha anunciado que va a ser padre. El periodista ha dado a conocer que está esperando una niña a la que quiere llamar Jimena, en El tomavistas de Santander.

"Voy a ser padre, estoy muy contento", ha desvelado el presentador, conocido por su participación en programas como España Directo o Doble página. "Vamos a ser padres de una nena que se va a llamar Jimena, es una buena noticia", ha contado.

Ver esta publicación en Instagram Actitud, actitud, actitud, y algún vinito... #felizsabado #felizfinde Una publicación compartida por Quico Taronjí (@quicotaronji) el 16 de Feb de 2019 a las 6:36 PST

Al igual que le ocurren a muchos padres primerizos, el cántabro ha explicado que cuando conoció esta noticia "estaba en shock". "Yo me encuentro a mi chica con el cacharrito este blanco en el pasillo de casa, y pensé que tenía fiebre", ha explicado, "nunca había visto un predictor".

Sin embargo, al poco tiempo logró sobreponerse y junto a su pareja, Sandra, se pusieron a pensar en el nombre: "A los tres meses y medio supimos que era nena, y Jimena es un nombre que nos encanta, muy español".

El presentador ha aprovechado este programa para explicar que tiene la intención de transmitirle a su hija su interés por los viajes, puede que con el objetivo de que sea su compañera de aventuras algún día: "La voy a hacer aventurera desde el día uno", ha asegurado.

Sin embargo, su pareja no está tan emocionada con la idea: "Sandra me dice: 'Espérate a que crezca un poco, no te la lleves a navegar el primer día, no te dejo'. Pero en cuanto pueda, ya la visto con uniforme de navegante y me lanzo a navegar con ella. Ya estoy pensando en un artilugio para llevarla en la tabla de paddle surf", ha relatado.

Quico Taronjí es un aventurero, periodista, conferenciante y escritor que se ha hecho conocido en nuestro país por su participación en varios programas. En el último tiempo, desde 2015, trabaja en el programa Aquí La Tierra un magacín divulgativo que trata la influencia de la climatología y la meteorología tanto a nivel personal como global.

