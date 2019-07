Faciales y corporales… que tu piel agradecerá este verano

Llega el verano y hay que preparar la piel para que luzca radiante. EL ESTILO propone cuatro tratamientos para el verano: tres faciales y un corporal que se realizan en cabina, todos ellos relajantes y no invasivos.

1. Facial Citrus con Vitamina C

Tratamiento que devuelve la vitalidad a la piel, con antioxidantes y vitaminas para que no envejezca tan rápido. Tras limpiar restos de maquillaje, poros e impurezas, se hace una exfoliación enzimática de dentro hacia fuera, nada agresiva al no ser mecánica. Después de seguir todos los pasos de limpieza facial, se aplica una ampolla de vitamina C que penetra gracias a un pequeño masaje, se pone mascarilla antioxidante y para terminar, una crema final de vitaminas.

Precio en cabina: 49 euros sin higiene 59 euros con higiene.

Duración: 60/90 minutos sin y con higiene.

2. Facial Triple Exfoliación

Tratamiento para eliminar células muertas y mejorar el aspecto de la piel, difuminando líneas de expresión y poros dilatados. Ideal para pieles gruesas y grasas. Es una exfoliación de la piel a todos los niveles, desde la parte más superficial (epidermis) a la media, que sería la dermis, tanto química como enzimática. Se realiza mediante un peeling mecánico suave para no irritar la piel, y luego otro químico a base de cóctel de ácidos. Después, el peeling enzimático relajante por medio de un masaje de remonte y la mascarilla más adecuada para la piel de cada persona, con vitamina C si está más apagada o hidratante/reafirmante si no tiene elasticidad. Por último, un suero de ácido hialurónico o vitaminas y crema final.

Precio en cabina: 49 euros

Duración: 60 minutos

Es importante cuidar la piel de cara a la exposición del verano.

3. Mesoterapia Virtual HC3

Técnica que introduce el principio activo en tu piel (no invasivo) para que se vea más luminosa, ayudando a rellenar las líneas de expresión y recolocar los músculos faciales. Este tratamiento sólo se hace en el salón de Retiro e incluye varios tipos de exfoliación, utilizando un aparato de mesoterapia con un cóctel de vitaminas personalizado.

Precio en cabina: 69 euros

Duración: 60 minutos

4. Exfoliante Químico Corporal

Un tratamiento que prepara la piel para que el bronceado sea de un tono más uniforme. Además, es hidratante y recomendables varias sesiones durante todo el verano. Incluye exfoliante químico (tres en uno) y masaje relajante.

Precio en cabina: 35 euros

Duración: 45 minutos

Todos los tratamientos se pueden realizar en los centros que tiene Twentynails en Madrid.

