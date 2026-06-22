Valentín Fuster, el cardiólogo que ha operado a Luis Miguel en Nueva York: es además el doctor de confianza de Julio Iglesias

Muy a su pesar, porque nunca le ha sido grato que se hable de su vida privada, esta semana ha sido noticia el cantante Luis Miguel (56 años) por su ingreso en un hospital de Nueva York, donde se ha sometido a una "delicada operación". La noticia, claro está, ha dado la vuelta al mundo.

La preocupación de los fans de El Sol de México ha sido mayúscula. Qué le pasa al cantante es la pregunta que todos se hacen. La revista Semana ha deslizado que la pareja de Paloma Cuevas (53) permanece bajo supervisión médica en el Hospital Monte Sinai.

Centro médico, por cierto, que está especializado en cardiología. Hasta el cierre de este artículo, el protagonista, como es habitual en su proceder, no se ha pronunciado. En medio de informaciones confusas, lo que ha trascendido es que ha sido operado por el español Valentín Fuster.

Valentín Fuster. Gtres

Fuster Carulla, I marqués de Fuster y una eminencia mundial en cardiología, ha sido el hombre, el profesional en quien ha confiado el intérprete de La incondicional en este trance de salud que encara, y que se encuentra rodeado de ruido mediático y especulación.

EL ESPAÑOL tan sólo ha podido conocer, en las últimas horas, que el cantante se encuentra "bien" y arropado por su pareja.

Volviendo al perfil de Valentín Fuster, hay que subrayar que este catalán no es sólo uno de los nombres más respetados de la cardiología internacional; es, desde hace décadas, una figura clave en la medicina global.

Su trayectoria ha trascendido el ámbito estrictamente científico para situarse también en el terreno de la confianza personal de grandes personalidades.

No en vano, además de ser el doctor de Luis Miguel también es el profesional en quien ha confiado Julio Iglesias (82) en distintas intervenciones a lo largo de su extensa trayectoria vital y profesional.

A día de hoy, el médico barcelonés continúa en primera línea como director del Instituto Cardiovascular y Physician-in-Chief del Mount Sinai Hospital de Nueva York.

Este hospital, huelga decir, es uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo. Valentín Fuster se doctoró en Medicina por la Universidad de Barcelona antes de trasladarse a Estados Unidos en la década de los setenta.

Aquel viaje marcó el inicio de una carrera que lo situaría en la primera línea de la investigación cardiovascular.

El cardiólogo, en un acto público. Gtres

Su formación en centros punteros le permitió integrarse en equipos que estaban redefiniendo el conocimiento sobre la enfermedad coronaria, un campo en el que pronto destacó por su capacidad para unir investigación básica y práctica clínica.

Su ascenso fue rápido. En Minnesota ejerció como profesor de Medicina y Enfermedades Cardiovasculares en la Escuela Médica Mayo, una de las instituciones más prestigiosas del país.

Más tarde, su labor docente continuó en la Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinai de Nueva York y en la Escuela Médica de Harvard, donde impartió clases entre 1991 y 1994.

Su presencia en estas instituciones respondía a su prestigio académico, y también a su habilidad para formar equipos y liderar proyectos de investigación complejos.

Desde hace más de treinta años, Fuster dirige el Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva York. En 2012 asumió además el cargo de Physician-in-Chief del hospital, una posición que lo sitúa en la cúspide de la estructura médica de la institución.

Su liderazgo ha contribuido a consolidar al Mount Sinai como un polo internacional de innovación en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Su labor en Estados Unidos no le ha impedido mantener un vínculo estrecho con España. Desde Madrid dirige el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), del que es Director General.

Valentín Fuster. Gtres

Bajo su impulso, el CNIC se ha convertido en un centro de excelencia científica, con proyectos que abarcan desde la investigación molecular hasta la prevención poblacional.

Las contribuciones científicas de Fuster han transformado la manera en que se entiende y se trata el infarto de miocardio.

Sus estudios sobre la patogenia de los síndromes coronarios agudos han sido fundamentales para identificar los mecanismos que desencadenan la ruptura de la placa aterosclerótica, un proceso crítico en la aparición del infarto.

En 1996 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación.

A este galardón se suman otros reconocimientos de enorme relevancia: el premio de Distinción Científica del Colegio Americano de Cardiología, el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por 35 universidades, un número que refleja la dimensión internacional de su influencia.

El Colegio Americano de Cardiología lo eligió en 2012 como una de las Leyendas Vivas de la Cardiología, un título reservado a quienes han dejado una huella profunda en la disciplina.

Además, es el investigador español más citado de la historia, un indicador objetivo del impacto de su trabajo en la comunidad científica.

La eminencia mundial en cardiología en un acto público. Gtres

Fuster ejerce también como editor jefe del Journal of the American College of Cardiology (JACC), la publicación más influyente en el ámbito de la cardiología. Desde esta posición supervisa la difusión de investigaciones que marcan la agenda científica internacional.

Su criterio editorial ha contribuido a elevar el nivel de exigencia y a promover estudios que combinan rigor metodológico y relevancia clínica.

El JACC es una plataforma clave para la educación médica continua y para la actualización de los profesionales. La presencia de Fuster al frente de la revista refuerza su papel como figura central en la cardiología contemporánea.

Además de su labor científica, Fuster ha desarrollado una intensa actividad divulgativa. Ha escrito más de 400 artículos y varios libros destinados a acercar la salud cardiovascular al público general.

Entre ellos destacan El círculo de la motivación, Monstruos supersanos y Corazón y Mente: Claves del Bienestar Físico y Mental, este último en colaboración con el psiquiatra Luis Rojas Marcos.

Su capacidad para comunicar conceptos complejos de forma clara lo ha convertido en un referente para quienes buscan mejorar su salud desde la prevención.

Su mensaje combina rigor científico y una visión integral del bienestar, en la que el estilo de vida, la motivación y la salud mental desempeñan un papel esencial.

Fundación SHE

En 2010 creó la Fundación SHE (Science, Health and Education), dedicada a promover hábitos saludables entre la población, especialmente entre los jóvenes.

El objetivo es reducir la incidencia futura de enfermedades cardiovasculares mediante programas educativos que fomenten la actividad física, la alimentación equilibrada y la gestión emocional.

La fundación desarrolla proyectos en escuelas y comunidades, y ha sido reconocida internacionalmente por su enfoque innovador.

En 2020, la Familia Real de Tailandia otorgó a Fuster el Premio Anual Prince Mahidol en Medicina, un reconocimiento a sus cuatro décadas de trabajo en la salud cardiovascular y a su compromiso con la prevención.

Luis Miguel, ¿dado de alta ya?

Luis Miguel, durante una de sus actuaciones, en Marbella, en 2024. Gtres

Sea como fuere, la salud de Luis Miguel vuelve a estar rodeada de misterio. Ni su entorno ha confirmado o desmentido nada, ni el hospital ha emitido parte médico alguno sobre su estado.

Hace un mes, Univisión -el mayor medio en español de Estados Unidos- informó que el cantante había sido hospitalizado en el Mount Sinai de Nueva York. Según ese reporte, ingresó utilizando el apellido de su madre para evitar ser reconocido.

Hace unas horas, el mismo medio ha informado, en relación al actual ingreso, que el artista ya habría recibido el alta tras permanecer casi 10 días en observación por "presuntos problemas cardíacos" y en un estado "bastante delicado".

"Llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron lo mismo. Chequearon varios pisos y no lo encuentran por ningún lado", explicó entonces la periodista Gelena Solano, del programa El Gordo y La Flaca.

Sin embargo, después de días sin novedades, Univisión ha informado que Luis Miguel sigue hospitalizado y que permanece en el Mount Sinai tras someterse a una delicada intervención quirúrgica.