Roca Rey arrasa en su regreso a los ruedos tras la grave cogida en Sevilla: sin Tana Rivera y con la herida "aún tirando"

La reaparición de Andrés Roca Rey (29 años) tras la grave cogida sufrida hace apenas unas semanas en la Feria de Sevilla sigue dejando imágenes de triunfo.

El diestro peruano volvió a salir a hombros este fin de semana en la plaza de Talavera de la Reina, confirmando que su regreso a los ruedos no es una vuelta cualquiera, sino una demostración de entrega absoluta a su profesión.

Sin embargo, en esta segunda tarde consecutiva de éxito hubo un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de Tana Rivera (26).

Cuando Roca Rey anunció en sus redes sociales que estaba preparado para reaparecer, muchos se sorprendieron.

No había transcurrido ni un mes desde la espeluznante cogida que sufrió en Sevilla, una cornada que obligó al torero a pasar por el hospital y que hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores y el mundo taurino.

Roca Rey en Talavera de la Reina a hombros. Gtres

Aun así, el peruano tenía claro que quería volver cuanto antes y se volcó completamente en su recuperación.

Su esperado regreso se produjo el pasado 15 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez, donde firmó una tarde redonda cortando cuatro orejas y saliendo por la puerta grande.

Aquella jornada estuvo marcada por el apoyo constante de Tana Rivera, que durante los días posteriores al percance permaneció muy pendiente de él y no se separó de su lado durante su recuperación.

Sin embargo, en Talavera de la Reina la situación fue diferente. La hija de Francisco Rivera (52) y Eugenia Martínez de Irujo (57) no estuvo presente en esta nueva cita taurina, una ausencia que llamó especialmente la atención teniendo en cuenta el delicado momento físico que aún atraviesa el torero.

Pese a ello, Roca Rey volvió a demostrar su fortaleza dentro del ruedo y acabó abandonando la plaza a hombros junto a Alejandro Talavante y Tomás Rufo.

Roca Rey en Talavera de la Reina a hombros. Gtres

Fiel a la discreción con la que siempre ha manejado su vida privada, el diestro evitó pronunciarse sobre la ausencia de su pareja. Sí quiso, en cambio, agradecer públicamente el cariño recibido desde su vuelta a los ruedos.

"La vuelta está siendo bastante bonita y sobre todo con un cariño bastante importante y especial del público", ha explicado emocionado tras finalizar la corrida.

Aunque reconoce que la herida "aún tira", Roca Rey está decidido a continuar con su temporada y reencontrarse con una afición que le ha recibido con una ovación constante desde su regreso.

Su doble puerta grande consecutiva confirma no solo el tirón que mantiene entre el público, sino también la capacidad del peruano para sobreponerse a uno de los momentos más complicados de su carrera.